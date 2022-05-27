吸血鬼崛起皮革怎么造 木板怎么获得

2022-05-27 09:11:34 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼崛起皮革是游戏中非常重要的材料，玩家能通过制造的方式来获得，下面就为大家分享吸血鬼崛起皮革制造方法。

吸血鬼崛起皮革制造方法分享

先建造锯木机(木板)

木板和锯木机是新手指引任务中的一部分，根据完成的任务进度，建造锯木机后城堡之心应该已经建成了，可以将锯木机放在内部或外部(只要在边界块上即可)。进入建造页面并从【精制】标签页下选择锯木机，消耗400木材和80石头即可建造。然后在锯木机中放置木材制造木板。制造制革机需要8块木板(总共消耗160木材)。

获得动物毛皮

制作皮革最主要消耗的就是动物毛皮，几乎可以在任何动物尸体上获得。一种比较方便的获取方法就是，击杀遇到的所有狼群，大约可以获得200个动物毛皮，此外击杀一只驼鹿可掉落200个动物毛皮。

击杀冰霜弓箭手基利

下一步是获得冰霜弓箭手基利的V型血，解锁制造制革机。基利的位置如下图所示，建议使用强化骨制武器或找队友来帮助战斗。不要忘记搜刮营地中的箱子、罐子等容器来获得额外资源。

制作皮革

现在已经获得了木板、动物毛皮并击败了冰霜弓箭手基利，可以开始制作皮革了。在基地打开建造菜单，找到【生产】→【精制】选择建造【制革机】，需要消耗8个木板和160个动物毛皮。

打开制革机，将动物毛皮放在输入下方的格子中，制革机就会在一段时间内自动生产皮革。与其它同类机器一样制革机不需要消耗燃料。

在基地内的封闭空间选择裁缝室地板可以将制革机的效率提高25%来节省资源，在制革机界面上方可以查看获得加成所需的条件。