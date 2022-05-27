太阁立志传5DX武田信虎隐藏事件怎么触发 怎么吞并武田信玄的势力

太阁立志传5DX游戏中玩家能触发一个武田信虎隐藏事件，完成后能吸收信玄的所有势力，下面就为大家分享太阁立志传5DX武田信虎隐藏事件触发方法。
使用武田信虎攻下信玄居城就能触发事件
处死信玄没特殊的地方,武田信玄势力依旧存在,由信玄儿子继承势力
选择饶恕信玄,信虎可以完全吸收武田信玄势力
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吸血鬼崛起巨兽戈雷库是于学忠78级的一个boss，难度非常大很多玩家都不知道怎么打，下面就为大家分享吸血鬼崛起巨兽戈雷库打法。吸血鬼崛起巨兽戈雷库打法分享打法视频怪物巨兽戈雷库什强度相当的高，玩家需要一边躲避攻击反击即可
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