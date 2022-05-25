太阁立志传5DX怎么成为剑豪 剑豪结局怎么触发

太阁立志传5DX剑豪是游戏中的特殊职业，也是唯一一个非势力职业，玩法也更加多变，下面就为大家分享太阁立志传5DX剑豪的玩法。
是初始可选的唯一非势力系角色，追求自身武艺的圆满。
达成以下的任一条件，即可进入结局。
在天览比试里取得优胜。
学会所有的刀剑秘技。
自己创建的道场的门徒人数达到1万人。
任职兵法教头的大名家统一全国。
入室弟子(以主角为师父的角色)人数在20人以上。
要成为剑豪，其最低条件不管是哪一流派都要取得印可状。首先就在町的“道场”和“民家”找到流派的人物并入门。不过，就算遇到了流派的人物，亲密度过低也无法入门。
道场可以通过“学习武艺”、“交手”，民家则有“茶席”、“送礼”等手段来提高亲密度。通过“学习武艺”与“交手”还可修业自身的“武艺”技能，可谓一举两得。
若被流派许可入门，就能向师父和相同流派的人物“学习秘技”。只要学会大量秘技，便可从师父那里获得印可状。
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