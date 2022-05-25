吸血鬼幸存者金蛋怎么刷 金蛋在哪获得

2022-05-26 09:28:22 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者金蛋是游戏中新出的培养系统，使用后能提升角色的属性，那么吸血鬼幸存者金蛋在哪刷金蛋？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者金蛋刷取方法

第一种：

用死神刷骨区，开局选拿了金币加血的塔罗牌，这样你就有容错率，不会死。

武器必拿冰冻刀 月桂 猫咪。圣水最好拿，最后一个随便(双枪或者符文)。

被动选择冷却 贪婪 复制戒子 范围 吸铁石 菠菜或者提拉米苏。(冷却和贪婪是必拿，其他的可以看自己的武器搭配。)

一开始可以朝着上方道具直接过去，看怪的数量决定，如果怪的数量不多就走，如果怪的数量多就留下来刷经验。直到你拿满所有被动道具(不是升级满所有被动，是拿满格子)，再拿上方道具。不用管守护者，直接朝着左边或者右边拿道具，绕一圈拿满所有道具，这个时候才停下来刷经验和金币，由于骨区的金袋非常多，你的金币狂欢是不会停下来的(注意你的猫咪最好最后才升级超武，因为猫咪超武会跟你抢经验)。

第二个和第三个塔罗牌随意，30分钟后你的金币数量应该在15W左右，外加4个守护者爆的蛋，以及死神5个蛋，结算收益就是30分钟24w。

第二种：

用死神开启快速模式刷雪地，开局选冰冻刀能爆炸或者金币狂欢塔罗牌。

武器：冰冻刀 月桂。

被动选择：冷却 经验 菠菜。

一开始拿了冷却，经验和菠菜就往上走，拿了上方戒子就直接往下方走，在拿完俩个道具之后就刷经验。假如你拿了冰冻刀能爆炸，这时你的刷怪效率会很高，但你的金币会很少，拿了金币狂欢塔罗牌就反之，这个看你个人选择。在你被动和武器升满的时候，随便选哪个武器和被动都可以，然后朝着左边或者右边的道具过去，大约在14分钟或者死神来的时候你才能拿到一边的道具，这时干掉守护者和死神，你能得到守护者3个 死神5个 14分钟boss3个，结算收益就是7分半种11个蛋外加金币狂欢1W5。