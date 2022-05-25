盗贼遗产2失踪尸体启示怎么获得 门房的观察室在什么位置

2022-05-26 09:22:22 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2失踪尸体启示是游戏中的增伤道具，在打第二章boss的时候非常有用，下面就为大家分享盗贼遗产2失踪尸体启示获取方法。

盗贼遗产2失踪尸体启示获取方法分享

启示名称：失踪尸体

目标：找到门房的观察室

亲和力加成：对战世界之轴虚空兽时伤害+15%

探索至世界之轴区域时，找到并阅读记忆碎片，接取启示任务“失踪尸体”，此任务的目标是找到门房的观察室。

传送至世界之轴的王座，也就是BOSS房间门口，往回走，找到两个水车(如下图)。使用魔法或天赋轰开上方水车后边的墙壁(下图红圈区域)，然后跳上去。

向左走到尽头后再向上跳，然后向右走。

在火把位置停下，此时会出现互动按钮，按下后进入另一个房间。

向右走，清理掉路上的荆棘，阅读房间中央的记忆球，然后就能解决启示“失踪尸体”，并获得亲和力加成：对战世界之轴虚空兽时伤害+15%。