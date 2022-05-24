太阁立志传5DX前期怎么赚钱 发财后该干嘛

太阁立志传5DX游戏中前期非常缺钱，没钱什么事情都干不了，那么太阁立志传5DX怎么来钱快，下面就为大家介绍一下。
不管哪个职业，优先接可以拿到一笔大资金的任务(例如筹军资金、买铁砲等)，然后不要去解任务，依续去以下的町买卖交易。
1、京：茶
2、奈良：笔
3、石山：纸
5、界：硫磺
一轮下来只需三四天的时间，就能赚几千贯了。其实很多买卖都能赚钱，只是这四个点最相近最省时间，初期获利也较高。中后期当上城主、店长之类后，就不必自己赚钱，直接叫手下去筹钱，你当个贪污大官，直接拿城里的钱就行了。
(注1：买太多材料，怕被抢劫就先到酒场顾用佣兵，或用save/load大法)
顺带一提，发了财后，优先找行商人买马，增加大地图的移动力。再找商人买卖、学算术，培养感情后就能买一些六、七级的道具，直接统武政智魅五属 +10~12 ，再到京找医师买 99 颗万灵丹。有钱有属性有体力，之后不管你想做什么都是轻而易举了。
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