碳酸危机怎么提升电量 电池在哪补充

碳酸危机游戏中有电量的设定，玩家需要得到电池后能为自身补充电量，下面就为大家分享碳酸危机补充电量方法。
在游戏流程中我们会遇到“电池”可以永久补充电量，这些电池部分会处于一些相对隐蔽的角落，也就是本作中所存在的主要“收集元素”，不过这些隐藏地点也多半有迹可循，比如有紫色的灯光线条作为引导。在游戏的过程中，我们可以不断的获得更多的武器、武器模块、副武器与装备，从而让自己的战斗力不断的增强，比如手枪可以用连射模块达成一种“低配机关枪”的效果(但是蓄力射击所需要的时间会加倍)，机枪可以装上散射模块(每三枪会有一枪发射散射子弹)，这样就可以利用平台差打出很多“白嫖”的伤害。
除了流程中获得电量，还有一个来源就是商人处购买，击杀敌人会获得货币，并且如果在关卡中失败，之前所获得的货币也并不会消失，就这一点来说还是可以有效的降低挫败感——比如流程中你遇到的第一个商人，如果你一次不死到达他的面前，你的金钱是不够800来购买一格电量上限的
太阁立志传5DX商人是游戏中的势力之一，需要玩家在商家发出请求才行，那么太阁立志传5DX商人怎么通关？一起来看看吧。太阁立志传5DX商人攻略通过完成大老板的主命来获得发展，以提高技能“算数”、“辩才”为目标，“建筑”、“礼法”与“茶道”也是能在执行主命时派上用场的技能。达成以下的任一条件，即可成为天
太阁立志传5DX侍大将是游戏中的主命任务，需要玩家在城镇中提升治安，下面就为大家分享太阁立志传5DX侍大将任务攻略。太阁立志传5DX侍大将任务攻略最低要求是提升9点治安，辩才等级、德政令卡可以提升治安效果。可以选择施舍(花钱)、教谕(辩才小游戏)、击退盗匪(战斗)，一般选教谕即可。征兵：类似提升治安
太阁立志传5DX足轻组头使血液中的主命任务之一，很多玩家不知道咱们这任务怎么触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX足轻组头任务攻略。太阁立志传5DX足轻组头任务攻略修业：最低要求提升1级技能，要获得双倍功勋则需要1个技能升2级或2个技能各升1级。注意要求的是16项技能等级并非获得技能卡片。技能等级都
太阁立志传5DX游戏中有其密度系统，玩家能使用多种方式提升，如茶席、送礼等，下面就为大家分享太阁立志传5DX亲密度提升途径。太阁立志传5DX亲密度提升方法亲密度是游戏中表现武将关系的重要指标，提高亲密度有利于进行技能学习、仕官、劝诱、入门、交手等各类行动。提升角色间亲密度的方式也有多种，以下是几种常
太阁立志传5DX个人战是游戏中的玩法之一，玩家在触发习武、比试、遇盗贼袭击时都会发生个人战，下面就为大家分享太阁立志传5DX个人战打法攻略。太阁立志传5DX个人战打法分享胜败条件一般情况下，打败所有对手即获胜，被打败即战败，逃亡为不分胜负。按下【行动】，在显示的指令中选择【胜利条件】后，可确认个人战
太阁立志传5DX忍者是游戏中的势力之一，需要玩家前往忍之里对话才能成为忍者，下面就为大家分享太阁立志传5DX忍者攻略。太阁立志传5DX忍者玩法攻略重要技能忍术、辩才、情报。忍者需要完成头目交给的主命(不能自由选择，不定期评定)，目标是达成忍者第一，需要完成以下条件：所属的忍者众完全支配全国12个忍者
太阁立志传5DX忍之里是游戏中的据点之一，其中包含的一些建筑，不同的建筑有不同的功能，下面就为大家分享太阁立志传5DX忍之里作用。太阁立志传5DX忍之里介绍忍者宅：访问居住的忍者里修业场：学习忍术里练兵场：调查里的战力、物资情报忍者屋：访问首领、外交、委托工作、入门
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