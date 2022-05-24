盗贼遗产2精灵宝箱怎么打开 谜题挑战怎么玩

2022-05-25 09:19:56 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2游戏中有不少精灵宝箱可以开启，能获得不少符文等珍贵道具，下面就为大家分享盗贼遗产2精灵宝箱谜题挑战攻略。

盗贼遗产2精灵宝箱谜题挑战攻略

谜题挑战比较简单，唯一的要求就是打开宝箱。

一些谜题挑战还会有附加条件，例如“禁止跳跃”等，必须遵照这些条件才能打开宝箱。

魔法平台

了解魔法平台的机制后，此挑战就迎刃而解了。魔法平台一开始是没有实体的，踩上去后，角色脚下的一小部分会凝聚出实体(可以踩)，而平台其他部分仍会是虚无状态(不能踩)。此时若离开魔法平台，刚才凝聚出实体的那部分仍会短暂存在一段时间，趁此机会从旁边的虚无部分穿过去即可。

按下开关后，从平台左侧跳下，踩住魔法平台，然后再回到开关处。刚才踩下开关时，平台右边的石头已经消失了，直接跳下去就能打开宝箱。

注：拿到传家宝【阿南刻的披肩】后可以在空中冲刺，拿这个宝箱会更容易，但不是必须的。