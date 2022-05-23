太阁立志传5DX商人怎么玩 怎么成为商人

2022-05-24 09:29:36 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX商人是游戏中的势力之一，需要玩家在商家发出请求才行，那么太阁立志传5DX商人怎么通关？一起来看看吧。

太阁立志传5DX商人攻略

通过完成大老板的主命来获得发展，以提高技能“算数”、“辩才”为目标，“建筑”、 “礼法” 与“茶道”也是能在执行主命时派上用场的技能。

达成以下的任一条件，即可成为天下第一的商人。

所属的商家成为全国15个商业圈的商人司。

所属的商家成为所有大名家的御用商人。

所属的商家所支持的大名家完全支配全国的城池，或是被任命为“正一位”的官位。

若主角为浪人，可造访町中的商家或民家并提出请求。只要从商家的当家或伙计以上的商人得到奉公的许可，便可成为商人。

当然，面对素昧平生的人，任谁都不会轻言答应让其奉公的。所以先想办法提升与对方的亲密度吧。

就算自己已属于某一势力，只要从该势力出走，便能加入喜欢的商家。