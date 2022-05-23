盗贼遗产2进阶职业怎么解锁 进阶职业有几个

盗贼遗产2游戏中一共有7种进阶职业供玩家选择，但是全都需要解锁才能使用，下面就为大家分享盗贼遗产2全进阶职业解锁方法。
击败第一个BOSS后，进入漂流屋，在灵魂商店中购买传奇武器后就可以解锁进阶职业了。进阶职业的属性、天赋、被动能力等和基础职业一样，只是使用的武器不同。选择子嗣时，更换武器就能切换到进阶职业。
太阁立志传5DX足轻组头使血液中的主命任务之一，很多玩家不知道咱们这任务怎么触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX足轻组头任务攻略。太阁立志传5DX足轻组头任务攻略修业：最低要求提升1级技能，要获得双倍功勋则需要1个技能升2级或2个技能各升1级。注意要求的是16项技能等级并非获得技能卡片。技能等级都
太阁立志传5DX游戏中有其密度系统，玩家能使用多种方式提升，如茶席、送礼等，下面就为大家分享太阁立志传5DX亲密度提升途径。太阁立志传5DX亲密度提升方法亲密度是游戏中表现武将关系的重要指标，提高亲密度有利于进行技能学习、仕官、劝诱、入门、交手等各类行动。提升角色间亲密度的方式也有多种，以下是几种常
太阁立志传5DX个人战是游戏中的玩法之一，玩家在触发习武、比试、遇盗贼袭击时都会发生个人战，下面就为大家分享太阁立志传5DX个人战打法攻略。太阁立志传5DX个人战打法分享胜败条件一般情况下，打败所有对手即获胜，被打败即战败，逃亡为不分胜负。按下【行动】，在显示的指令中选择【胜利条件】后，可确认个人战
太阁立志传5DX忍者是游戏中的势力之一，需要玩家前往忍之里对话才能成为忍者，下面就为大家分享太阁立志传5DX忍者攻略。太阁立志传5DX忍者玩法攻略重要技能忍术、辩才、情报。忍者需要完成头目交给的主命(不能自由选择，不定期评定)，目标是达成忍者第一，需要完成以下条件：所属的忍者众完全支配全国12个忍者
太阁立志传5DX忍之里是游戏中的据点之一，其中包含的一些建筑，不同的建筑有不同的功能，下面就为大家分享太阁立志传5DX忍之里作用。太阁立志传5DX忍之里介绍忍者宅：访问居住的忍者里修业场：学习忍术里练兵场：调查里的战力、物资情报忍者屋：访问首领、外交、委托工作、入门
鬼玩人游戏中玩家能通过升级的方式来增强自己的角色，升到满级能选择多种强势的套路，鬼玩人游戏满级恶魔满级怎么玩？一起来看看吧。鬼玩人游戏满级恶魔加点攻略满级之后打了换了几次加点套路尝试，感觉骷髅和军阀还是用基础怪打起来舒服点，傀儡师基础太弱，用的精英怪电疗。
太阁立志传5DX游戏中玩家选择的势力能触发多种结局，不同结局需要达成各种前置条件，下面就为大家分享太阁立志传5DX义贼结局达成攻略。太阁立志传5DX义贼结局达成方法根据主菜单里的结局提示用84年的石川五右卫门开局做到上忍然后在任意城里遇到行侠仗义的剧情然后思考人生提示去找商人找个高亲密度的大老板给了
太阁立志传5DX武士是游戏中的势力之一，玩法比较简单推荐新手玩家选择，并且可玩性也比较高，下面就为大家分享太阁立志传5DX武士的玩法。太阁立志传5DX武士玩法攻略武士的基本玩法就是完成主君交给的主命(可自由选择，定期评定)，并提升自己的势力，目标是达成天下第一，达成以下的任一条件，即可成为天下第一的
鬼玩人游戏傀儡师是游戏中控制能力很强的职业，但是伤害输出比别的职业弱一些，下面就为大家分享鬼玩人游戏傀儡师天赋加点攻略。鬼玩人游戏傀儡师天赋加点攻略天赋在加点方面傀儡师无需留手，幸存者能开黑车队，也不会在配合方面对恶魔仁慈，那么为什么傀儡师要在自己的最佳单位上有所保留呢?精英单位Demi-Eligo
太阁立志传5DX町是游戏中的据点之一，包含了很多种不同的建筑，每一种建筑都有独特的作用，下面就为大家分享太阁立志传5DX町建筑大全。太阁立志传5DX町建筑介绍道场：学习武艺、鉴定武具、与师范交手、拜入门派南蛮商管：买进南蛮物品、鉴定南蛮物品、买进硝石、卖出物品锻冶屋：学习火枪、打杂、买进火枪、买进火