太阁立志传5DX怎么成为水军 天下第一水军怎么达成

2022-05-24 09:20:37 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX水军是游戏中的势力之一，需要玩家在水军宅和npc对话，下面就为大家分享太阁立志传5DX水军玩法。

太阁立志传5DX水军玩法攻略

水军的主命特点是与多位伙伴与徒党一同执行(不定期评定)。有时也会被命令参加合战。砦的攻略战与武士的攻城战基本相同。

重要技能：“武艺”、“忍术”、“水军”。

达成以下的任一条件，即可成为天下第一的水军。

所属的水军众完全支配全国16个海域。

所属的水军众支持的大名家完全支配全国的城池，或是就任为“正一位”的官位。

若主角为浪人，可造访水军砦中的砦练兵场或水军宅并提出请求。只要得到许可，便可成为水军。

不过，当技能“水军”不足时会遭到拒绝，因此还是先在砦修业场积累修业吧。

就算自己已属于某一势力，只要从该势力出走，便能加入喜欢的水军众。