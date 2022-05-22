太阁立志传5DX足轻组头任务怎么做 在哪调查人才

2022-05-23 09:37:05 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX足轻组头使血液中的主命任务之一，很多玩家不知道咱们这任务怎么触发，下面就为大家分享太阁立志传5DX足轻组头任务攻略。

太阁立志传5DX足轻组头任务攻略

修业：

最低要求提升1级技能，要获得双倍功勋则需要1个技能升2级或2个技能各升1级。注意要求的是16项技能等级并非获得技能卡片。技能等级都拉满的话这个任务也就无法完成了，当然到这时候基本也不会接这个任务。

买卖兵粮、买进军马、买进火枪、买进火炮：

任务给的本金基本是不够的，一般需要通过跑商、炒粮赚取外快来补足，交得越多功勋越多。

调查人才：

町里的民家找不认识的浪人对话。地图上碰到???的浪人对话也可完成。