太阁立志传5DX怎么提升亲密度 怎么举办茶席

2022-05-23 09:33:26 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX游戏中有其密度系统，玩家能使用多种方式提升，如茶席、送礼等，下面就为大家分享太阁立志传5DX亲密度提升途径。

太阁立志传5DX亲密度提升方法

亲密度是游戏中表现武将关系的重要指标，提高亲密度有利于进行技能学习、仕官、劝诱、入门、交手等各类行动。

提升角色间亲密度的方式也有多种，以下是几种常规的方式。而对方的喜好、性格、相性等都会影响到以下方式的效果。 比如精神刚胆且喜好武具的武将通过交手来提升亲密度是上佳的选择，

茶席

进行茶席需要使用茶具。茶具可以在町里的商家、茶人宅等处购买到。对方的身份地位越高往往需要的茶具价值就越高。对每名角色每月只能进行一次茶席，茶具的价值、茶道的技能等级、雅致寂寥之心等都会提升茶席的效果。而对方的地位、茶道等级越高，则茶席的效果则越低。喜好南蛮物/武具的武将茶席增的效果较低。

如果有手下的话，可以在自宅里举行茶会邀请手下参加，举行茶会同样需要使用茶具。

送礼

送礼是另一种提升亲密度的手段。礼物可以是武具、茶器、书籍等各种类别的贵重品。送礼一般有两个要素，一是了解对方的喜好。我们可以从同城武将那里选择“武将传闻”来了解目标喜欢哪类物品。另外，金块这类财宝武将一般都喜欢。而另一个要素则是礼物的价值，送礼前会明确提示对方需要的礼物价值。送礼和茶席一样，一月只能进行一次，并且每个月茶席、送礼只能选择其中一项。

交手

与武将进行个人战比武也可以提升亲密度。不过交手有亲密度要求，一般最低也要达到一心亲密度以上才能交手，有的则要求更高。

喝酒

除了以上两项外，玩家也可以进入町内的酒馆。邀请酒馆里的武将喝酒来提升亲密度，对于一些不喜好喝茶的角色，通过喝酒来提升亲密度也是个不错的选择。要注意滴酒不沾的角色是不会进入酒馆的。

游戏中还有隐藏的相性来决定人物之间的亲密度的变化幅度。相性值较高的武将间见面、喝茶等提升的亲密度就越多，反之则越低。同时，相性较差的情况下，每个月会额外降低亲密度。

除了一般的武将外，道场的师范可以通过鉴定武具、交手、学习武艺来提升亲密度;商家那里买卖的东西越多，亲密度也会随之提高。