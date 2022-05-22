太阁立志传5DX个人战怎么打 个人战前期选什么武器

2022-05-23 09:28:41 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX个人战是游戏中的玩法之一，玩家在触发习武、比试、遇盗贼袭击时都会发生个人战，下面就为大家分享太阁立志传5DX个人战打法攻略。

太阁立志传5DX个人战打法分享

胜败条件

一般情况下，打败所有对手即获胜，被打败即战败，逃亡为不分胜负。按下【行动】，在显示的指令中选择【胜利条件】后，可确认个人战的胜利条件。

战斗方式

斗中，敌我双方可以进行移动走位，以角色为中心的白圈即是移动范围。移动后，如果位于对手攻击范围内即会受到攻击。根据自己的攻击范围，预估敌人的行动路线，进行走位尽可能地命中对手是个人战中重要的操作环节。

防御

能降低受到的伤害和增加获得的气力。预判敌人使用秘技无法避开时、离敌人较远时，可以选择是防御来降低或加快集气的速度。

秘技

战斗过程中敌我双方都可以选择消耗气力来使用秘技。对于秘技的使用有三个要点，一是秘技同样有使用范围，尤其是攻击型秘技，如果对方不在攻击范围内是无法释放的。二是秘技释放的优先级比普通位移要高，使用秘技的一方会先行动释放秘技，之后才轮到另一方移动和攻击。三是秘技释放时只能站在原地，此时也很容易受到对方的反击。

逃亡

在一些野外与山贼、忍者的战斗中，玩家可以选择逃亡来规避战斗。离敌人距离越远逃跑几率越高。

武器

个人战中可以使用刀、枪、弓、火枪、锁镰、苦无六种武器。

刀为近距离武器。流派入门后，可以习得多个秘技。技能“武艺”数值越高越有利。

枪为中距离专用武器。无法近距离攻击。流派入门后，可以习得数个秘技。技能“武艺”数值越高越有利。

弓为长距离专用武器。无法近距离攻击。而且攻击后会暂时无法行动。流派入门后，可以习得数个秘技。技能“弓术”数值越高越有利。

火绳枪为长距离专用武器。无法近距离攻击。而且击后会暂时无法行动。在锻冶屋【学习火枪】后，可以习得数个秘技。技能“火枪”数值越高越有利。

锁镰为近距离至中距离武器。在忍之里的“里修业场”修行后，可以习得数个秘技。技能“忍术”数值越高越有利。

苦无为近距离至长距离武器。威力比其他武器弱。技能“忍术”低时，命中率也低。在忍之里“里修业场”修行后，可以习得数个秘技。技能“忍术”数值越高越有利。

前期新人玩家推荐使用苦无这类距离够远，且使用没有任何限制的武器。

另外个人战中的气力上限受武艺、忍术的等级影响，最高为八点。而角色的武力则影响到角色的攻防以及移动范围。