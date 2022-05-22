太阁立志传5DX怎么成为忍者 忍者怎么玩

2022-05-23 09:19:48 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX忍者是游戏中的势力之一，需要玩家前往忍之里对话才能成为忍者，下面就为大家分享太阁立志传5DX忍者攻略。

太阁立志传5DX忍者玩法攻略

重要技能忍术、辩才、情报。

忍者需要完成头目交给的主命(不能自由选择，不定期评定)，目标是达成忍者第一，需要完成以下条件：

所属的忍者众完全支配全国12个忍者之里。

所属的忍者众支持的大名家完全支配全国的城池，或是就任为“正一位”的官位。

完全学会全国12个忍者之里的忍术(忍者特有的卡片)

若主角为浪人，可拜访忍之里中的里练兵场或忍者宅并提出请求。只要得到许可，便可成为忍者。

不过，当技能“忍术”不足时会遭到拒绝，因此还是先在里修业场积累修业吧。

就算自己已属于某一势力，只要从该势力出走，便能加入喜欢的忍者众。