鬼玩人游戏满级恶魔怎么加点 满级恶魔什么套路好用

2022-05-22 10:27:02 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏中玩家能通过升级的方式来增强自己的角色，升到满级能选择多种强势的套路，鬼玩人游戏满级恶魔满级怎么玩？一起来看看吧。

鬼玩人游戏满级恶魔加点攻略

满级之后打了换了几次加点套路尝试，感觉骷髅和军阀还是用基础怪打起来舒服点，傀儡师基础太弱，用的精英怪电疗。