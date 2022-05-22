太阁立志传5DX义贼结局怎么触发 大宴宾客秘技怎么获得

2022-05-22 10:21:36 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX游戏中玩家选择的势力能触发多种结局，不同结局需要达成各种前置条件，下面就为大家分享太阁立志传5DX义贼结局达成攻略。

太阁立志传5DX义贼结局达成方法

根据主菜单里的结局提示 用84年的石川五右卫门开局 做到上忍

然后在任意城里遇到行侠仗义的剧情

然后思考人生提示去找商人 找个高亲密度的大老板给了点建议

去酒馆做工作 一直到拿到【终极保镖】称号

找商人学算术 一直到学会【大宴宾客】的秘技

然后隔段时间进任意城里都会有行侠仗义剧情

回家有几率(也可能是满足某个条件固定触发 不确定)遇到有人来让你去偷猴子的千鸟香炉

去大阪城 选择去偷 然后个人战有分支

个人战输了 直接触发锅煮结局

个人战胜了 拿走香炉 回家之后会被绑架到天皇那里 给你个撒钱的任务 然后带满10万的钱 到京 撒钱 达成义贼结局