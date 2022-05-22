太阁立志传5DX武士怎么发展 怎么从浪人变成五十

2022-05-22 10:15:40 来源：互联网 编辑：佚名

太阁立志传5DX武士是游戏中的势力之一，玩法比较简单推荐新手玩家选择，并且可玩性也比较高，下面就为大家分享太阁立志传5DX武士的玩法。

太阁立志传5DX武士玩法攻略

武士的基本玩法就是完成主君交给的主命(可自由选择，定期评定)，并提升自己的势力，目标是达成天下第一，达成以下的任一条件，即可成为天下第一的武士。

武士是万金油，什么能力都可以，主要看自己如何规划发展方向。

仕官的大名家(或本身就是大名)完全支配全国180座城。

仕官的大名家和同盟中的大名家完全支配全国180座城。

仕官的大名家(或本身就是大名)被任命为“正一位”的官位。

若主角为浪人，可通过造访城或武家宅，向大名或武将仕官成为武士。

首先，借助赠礼等手段提升想仕官的对象的亲密度，然后提出仕官的请求。

就算自己已属于某一势力，只要从该势力出走(成为浪人)，便能前往喜欢的大名家仕官。