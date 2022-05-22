鬼玩人游戏傀儡师怎么玩 傀儡师天赋这怎么点

2022-05-22 10:10:37 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏傀儡师是游戏中控制能力很强的职业，但是伤害输出比别的职业弱一些，下面就为大家分享鬼玩人游戏傀儡师天赋加点攻略。

鬼玩人游戏傀儡师天赋加点攻略

天赋



在加点方面傀儡师无需留手，幸存者能开黑车队，也不会在配合方面对恶魔仁慈，那么为什么傀儡师要在自己的最佳单位上有所保留呢?精英单位Demi-Eligos能够放出复制体还可以远程攻击，能力十分全面，建议毫不犹豫地选择与之相关的天赋。

当然有些Build喜欢以提升恐惧值为核心，因为BOSS单位Eligos能够获得其他人无法比拟的恐惧提升，虽然这对于附身幸存者来说的确很有优势，但幸存者合理的阵容配置和良好的配合基本能够完全消除恐惧值带来的压力，在这方面投入太多的天赋点并不值得。

与其在其他方面分散技能点，不如专注于附身精英单位(Demi-Eligos)，最重要的是为其增加额外伤害、血量和能量循环方面的增益。第七列第二个天赋Kandarian Fury的效果是玩家附身一个单位的时间越长，该单位造成的伤害越大，满级时每秒可提供3%的额外伤害，这就意味着生存能力可以直接转化为伤害。根据这种Build思路，后期时只需要命中几次幸存者就会倒地。

能力

为了最大限度延长附身精英单位Demi-Eligos的时间，建议优先提升能量(Infernal Energy)、传送门-精英(Portal: Elite)和附身(Possession)三种能力。这些基本上在前期都能点满，当然前期也是最理想的攻击时间，可以持续打骚扰不给幸存者发育时间。

但并不是精英单位Demi-Eligos都需要附身，交给AI控制效果也不错。在完成上述能力升级后，也可以选择附身BOSS来给AI控制的精英单位打辅助，毕竟隐身状态和远程攻击都能够转移生存者的注意力，剩下的交给AI控制的精英单位和复制体基本都能完成压制。

这是一种非常简单的打法策略，但令人难以置信的有效。四人幸存者小队比单人任务中更方便应对精英单位，但单人任务中的精英单位是不具备任何能力升级的，通过能力提升和玩家附身，对局中的精英单位无疑更难对付。