太阁立志传5DX町有什么用 町里有哪些建筑

太阁立志传5DX町是游戏中的据点之一，包含了很多种不同的建筑，每一种建筑都有独特的作用，下面就为大家分享太阁立志传5DX町建筑大全。
道场：学习武艺、鉴定武具、与师范交手、拜入门派
南蛮商管：买进南蛮物品、鉴定南蛮物品、买进硝石、卖出物品
锻冶屋：学习火枪、打杂、买进火枪、买进火炮
座：调查町的交易品市价、对町进行投资、买进和卖出交易品、工作
南蛮寺：学习开垦、捐赠
寺院：学习礼法、鉴定书籍、布施
医师宅：买药、学习医术、治疗疾病
匠人宅：制作艺术品、鉴定艺术品
茶人宅：买进茶器、鉴定茶器、学习茶道
商家：买进/卖出贵重品、学习算术、买进火枪
民家：访问当地的居民、浪人
旅店：住宿度过时间和恢复体力
酒馆：雇佣保镖、喝酒买酒、赌博、请酒馆里的武将喝酒
马屋：调查当地及商圈内马的市价、学习骑马、买进军马
米屋：调查当地及商圈内米的市价、买进兵粮、卖出兵粮
公家宅：与指定势力讲和、获得攻击某个势力的名义
御所：6月可参加天览比试
鬼玩人游戏恶魔领主是游戏中非常适合新手的角色，能增加周围友军的伤害，那么鬼玩人游戏恶魔领主怎么加点？一起来看看吧。鬼玩人游戏恶魔领主玩法分享首先强化的是基础恶灵，领主的基础恶灵是目前本作中所有恶魔中最强的基础单位，它们只有三种技能，但这三种技能对于幸存者的影响都相对较大，每个基础单位都能撕下自己的手
盗贼遗产2以诺的计划是游戏中的一个增上道具，玩家能在第四关中获得，但是需要先找到隐藏的房间，下面就为大家分享盗贼遗产2以诺的计划位置。盗贼遗产2以诺的计划位置分享有绿色感叹号的房间站在这个位置按RT或者R会出来桥往右走第四关BOSS的增伤互动点，找到隐藏房间后即可获得。
鬼玩人游戏死灵法师是游戏中很强的角色，能召唤骷髅来为自身增加伤害，那么鬼玩人游戏死灵法师怎么玩？一起来看看吧。鬼玩人游戏死灵法师玩法分享如果玩家能直接获得无限技能点就好了……但现实是每个恶魔都必须在天赋方面作出取舍。死灵法师必须要进行一系列艰难的选择，邪恶艾许是死灵法师中相对来说最难对付的单位。基础
鬼玩人游戏在剧情第一章的最后需要玩家回到初始小屋中，并且触发最终boss战斗，再打boss之前需要做好十足的准备，下面就为大家分享初始小屋剧情第一章最终boss打法。鬼玩人游戏剧情第一章boss攻略回到KbowbyCabin，喝点可乐回血，给武器换好子弹，准备打BOSS。BOSS的移动速度很快，而且
鬼玩人游戏游戏中玩家可以选择不同的近战武器来对付敌人，每种武器都有自己的特性，那么鬼玩人游戏新站武器选什么？一起来看看吧。鬼玩人游戏新站武器选择大多数幸存者角色都有特定的能力来表示他们适合使用哪些近战武器。例如领袖Ash更适合使用肢体伤害较高的武器，因为他的天赋ElJefeGrande可以在造成敌人
鬼玩人游戏在剧情第一章中有个环节需要玩家找到琳达的头，玩家只要千亩目的地即可，但是这里会触发一场恶战，下面就为大家分享鬼玩人游戏琳达的头任务攻略。鬼玩人游戏琳达的头战斗攻略动身前往DemonicTreehouse。这片区域北部有一个小屋，屋里有光源，跑图的时候可以在这里歇一下，清除恐惧值。之后有一场
鬼玩人游戏玩家扮演幸存者在探索的时候经常会发生战斗，战斗过程中可以利用平衡等一些机制来帮助战斗，下面就为大家介绍鬼玩人游戏平衡和肢体机制。鬼玩人游戏平衡和肢体伤害机制介绍当玩家找到武器时，可能一时间会注意到的是它的标准属性，例如伤害和稀有度，但其实武器还包含一些不太常见的属性，例如肢体伤害和平衡伤害
鬼玩人游戏中的幸存者阵营有四种类型，领袖就是其一，领袖技能可以为其他角色提供辅助效果，那么鬼玩人游戏领袖技能选什么？一起来看看吧。鬼玩人游戏领袖技能推荐领袖角色能为团队提供重要的光环效果，选择适合的天赋可以让光环效果更为强大，甚至能够从单纯的光环技能支援角色成长为强大的领队。领袖角色的光环侧重与为角
鬼玩人游戏中为了玩家能快速属性游戏玩法，设计了剧情模式，玩家完成剧情能解锁角色等奖励，下面就为大家分享鬼玩人游戏剧情第一张攻略。鬼玩人游戏剧情第一章攻略第一章：IFYOULOVESOMEONE,SETTHEMFREE...WITHACHAINSAW这是本作的第一个任务，由5个小节组成，中途没有存档点
鬼玩人游戏中初始有部分角色玩家无法使用，需要完成任务才能解锁，下面就为大家分享鬼玩人游戏全角色解锁方法。鬼玩人游戏全角色解锁攻略上方未列出初始可用角色。