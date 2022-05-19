鬼玩人游戏战士什么天赋好用 战士技能怎么选

鬼玩人游戏战士是幸存者阵营中的职业之一，比起别的职业战士的生命值比较高，冰洁近战伤害也比较可观，下面就为大家分享鬼玩人游戏战士的玩法。
在本作中，近身战斗非常艰难但必不可少，不参与近身战斗就想完成对局是不现实的。战士就是专门为近身战斗而存在的职业，不仅升级慢，而且要在近身战斗中幸存下来，还要帮助团队清理已经靠近的目标，这在没有天赋加成的情况下很难做到。
Artful Dodger(凌波微步)
减少闪避的体力消耗。
尽管进攻是战士的主要任务，但由于幸存者职业缺乏真正的坦克(承伤角色)，因此专注于近战攻击的战士也要经常规避受到的攻击。大多数伤害都可以通过闪避来完全规避，但通常情况下只能闪避两次就需要等待体力条恢复了。也就是说，除非通过Artful Dodger减少闪避消耗的体力，就无法在一个充满的体力条内闪避三次。多规避一次伤害对于战士来说非常重要。
Devastating Force(毁灭力量)
增加近战武器伤害。
战士具有一些能够提高特定类型近战伤害的天赋，例如使用钝器、利器、单手武器或双手武器等，但这些天赋的问题在于它们过于具体，玩家无法控制他们在每一场对局中能够拾取到的武器，有时会掉落金色大锤，这就让选择了斧子天赋加点的玩家做出不愉快的选择。而Devastating Force这个天赋就不必考虑这些问题，它适用于所有近战武器。
Sting Like A Bee(蜂刺)
提高轻近战攻击的伤害。
轻攻击看起来一点都不花里胡哨，几乎在所有方面都优于重攻击。唯一的例外就是，有些特定的幸存者能够在进行重攻击时获得额外增益，但即使这样，重攻击也只可能会在特定情况下使用。轻攻击能够为玩家提供更多的时间来应对目标的移动，也能够在短时间内进行更多次攻击，从而造成更多伤害。
Cutting Blows(切割打击)
提高近战武器的肢体伤害。
让敌人失去攻击能力最简单的方法就是让它们肢体断裂。通过撕裂肢体让敌人无法进行攻击，敌人越强大这一点就越重要，对于恶魔来说制造没有四肢的精英怪完全就是浪费能量，如果不想白费能量就要消耗更多的能量来重塑肢体，无论何种打法，让恶魔浪费能量都是值得的。
Seeing Stars(眼冒金星)
增加近战攻击的平衡条伤害。
减少目标平衡条是为了触发处决，但处决并不是唯一的原因，失衡的敌人无法进行攻击，可以帮助生存，并且在处决技触发期间，耐力(体力)会持续回复，且角色会进入无敌状态(免疫其他来源的伤害)。让恶灵失衡也能破坏恶魔原本设置的任何技能组合，也能间接影响恶魔的原本的计划和策略。
Industrial Strength(产业优势)
提升最大生命值。
考虑到辅助和可乐会在整局比赛中进行治疗，所以额外生命值比字面上的价值要高很多。在一场普通的对局中，额外的生命值可以让幸存者在一次战斗中多承受1-2次额外攻击而不倒地。并且，此天赋加上战士职业自带的高生命值，叠加起来的效果会更加可观，可以说战士比其他职业更适合这个天赋。
Tougher Than Hell(百折不挠)
减少所受伤害。
战士作为近战职业，承受伤害是必然的，考虑到有限的耐力条和攻击的时机，不太可能规避所有的攻击。战士通常情况下在团队中受到的攻击会比较多，减少10%或更多的伤害累加与其他职业相比收益会更高。战士不一定是团队中的承伤角色，但在某些情况下这些减伤能为团队带来帮助。
Fighting Shape(战斗姿态)
当生命值高于特定的数值时，提高你的近战伤害。
团队中的辅助角色能力和天赋加点各不相同，但大多数的辅助玩家倾向于在技能CD结束后让团队血量维持在全员健康或较高的状态。对于战士而言选择此天赋并搭配其他减伤等自保天赋基本可以在很长一段时间都保持很健康的状态。
Second Wind(复苏之风)
当生命值低于特定的数值时，提高你的近战伤害。
选择这个天赋并不是为了提高近战伤害，所以不要为了伤害增益而故意降低血量。但是当出现血量低于特定值的情况时，每次近战攻击都会变得更为强力。对于这个天赋，可以说最好的防守确实是进攻。激活此天赋时，可以用更少的攻击次数来结束战斗，并在战斗结束后让辅助角色提供治疗。
Seasoned Survivor: Boss(经验丰富的幸存者：BOSS)
受到附身BOSS单位的伤害降低。
“Seasoned Survivor”类的天赋总共有三种，为什么单独选择此天赋呢?因为此天赋只会减少来自被附身单位的伤害，在所有可以被附身类型的单位中，BOSS是被附身概率最高的——基本能达到100%，这就能有效降低13%来自所有BOSS的伤害。并且考虑到BOSS对于幸存者来说也是最难应对的单位，这技能点花的很值。
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