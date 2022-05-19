盗贼遗产2拿玛的栖木是什么 拿玛的栖木怎么获得

盗贼遗产2拿玛的栖木是游戏中增上道具，需要玩家在第三关获得，那么盗贼遗产2拿玛的栖木在哪里？下面就为大家介绍一下。
拿玛的栖木能够为玩家提供第三关BOSS的增伤效果，但是互动的位置非常隐蔽
就在入口大房间的右上角，二连跳跳上来再往上跳就能互动了。
鬼玩人游戏在剧情第一章的最后需要玩家回到初始小屋中，并且触发最终boss战斗，再打boss之前需要做好十足的准备，下面就为大家分享初始小屋剧情第一章最终boss打法。鬼玩人游戏剧情第一章boss攻略回到KbowbyCabin，喝点可乐回血，给武器换好子弹，准备打BOSS。BOSS的移动速度很快，而且
鬼玩人游戏游戏中玩家可以选择不同的近战武器来对付敌人，每种武器都有自己的特性，那么鬼玩人游戏新站武器选什么？一起来看看吧。鬼玩人游戏新站武器选择大多数幸存者角色都有特定的能力来表示他们适合使用哪些近战武器。例如领袖Ash更适合使用肢体伤害较高的武器，因为他的天赋ElJefeGrande可以在造成敌人
鬼玩人游戏在剧情第一章中有个环节需要玩家找到琳达的头，玩家只要千亩目的地即可，但是这里会触发一场恶战，下面就为大家分享鬼玩人游戏琳达的头任务攻略。鬼玩人游戏琳达的头战斗攻略动身前往DemonicTreehouse。这片区域北部有一个小屋，屋里有光源，跑图的时候可以在这里歇一下，清除恐惧值。之后有一场
鬼玩人游戏玩家扮演幸存者在探索的时候经常会发生战斗，战斗过程中可以利用平衡等一些机制来帮助战斗，下面就为大家介绍鬼玩人游戏平衡和肢体机制。鬼玩人游戏平衡和肢体伤害机制介绍当玩家找到武器时，可能一时间会注意到的是它的标准属性，例如伤害和稀有度，但其实武器还包含一些不太常见的属性，例如肢体伤害和平衡伤害
鬼玩人游戏中的幸存者阵营有四种类型，领袖就是其一，领袖技能可以为其他角色提供辅助效果，那么鬼玩人游戏领袖技能选什么？一起来看看吧。鬼玩人游戏领袖技能推荐领袖角色能为团队提供重要的光环效果，选择适合的天赋可以让光环效果更为强大，甚至能够从单纯的光环技能支援角色成长为强大的领队。领袖角色的光环侧重与为角
鬼玩人游戏中为了玩家能快速属性游戏玩法，设计了剧情模式，玩家完成剧情能解锁角色等奖励，下面就为大家分享鬼玩人游戏剧情第一张攻略。鬼玩人游戏剧情第一章攻略第一章：IFYOULOVESOMEONE,SETTHEMFREE...WITHACHAINSAW这是本作的第一个任务，由5个小节组成，中途没有存档点
鬼玩人游戏中初始有部分角色玩家无法使用，需要完成任务才能解锁，下面就为大家分享鬼玩人游戏全角色解锁方法。鬼玩人游戏全角色解锁攻略上方未列出初始可用角色。
鬼玩人游戏恐惧值是一个幸存者阵营的设定，玩家的恐慌程度高了会影响行动，下面就为大家分享鬼玩人游戏恐惧值的降低方法。鬼玩人游戏恐惧值降低方法分享恐惧值显示在游戏界面左下角(如下方图片中角色血量下方的紫色计量表)，代表角色当前的恐惧程度，角色头像右侧三个计量表自上至下依次为护盾、血量、恐惧值。除非找到或
地狱仆从三个囚徒是游戏中的剧情任务，需要玩家去恶魔矿井找到npc并且获得钥匙，下面就为大家分享地狱仆从三个囚徒任务攻略。地狱仆从三个囚徒任务攻略警卫队长让我去【恶魔矿井】里寻找他的三个士兵，就在村子的北面。攻略：前往【恶魔矿井】。第一个士兵死了，我需要去找到另外两个。他或许从袭击他的人那里抢到了一把
地狱仆从比莱特的寡妇是游戏中的剧情任务，这个任务需要玩家找到骨灰并且上交，下面就为大家分享地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略。地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略村子里的一位寡妇请我把她丈夫的骨灰带回来。我需要在【英雄之墓】里看到的那些骨灰盒里把它找出来。攻略：在比莱特可以接取任务，然后前往【英雄之墓】。这个看起