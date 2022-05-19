盗贼遗产2拿玛的栖木是什么 拿玛的栖木怎么获得

2022-05-20 09:29:27 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2拿玛的栖木是游戏中增上道具，需要玩家在第三关获得，那么盗贼遗产2拿玛的栖木在哪里？下面就为大家介绍一下。

盗贼遗产2拿玛的栖木获取位置

拿玛的栖木能够为玩家提供第三关BOSS的增伤效果，但是互动的位置非常隐蔽

就在入口大房间的右上角，二连跳跳上来再往上跳就能互动了。