鬼玩人游戏恶魔领主怎么玩 恶魔领主天赋怎么点

2022-05-20 09:25:31 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏恶魔领主是游戏中非常适合新手的角色，能增加周围友军的伤害，那么鬼玩人游戏恶魔领主怎么加点？一起来看看吧。

鬼玩人游戏恶魔领主玩法分享

首先强化的是基础恶灵，领主的基础恶灵是目前本作中所有恶魔中最强的基础单位，它们只有三种技能，但这三种技能对于幸存者的影响都相对较大，每个基础单位都能撕下自己的手臂当作武器来发动攻击，这比AI控制的其他恶魔的基础单位都更有概率造成伤害。

其次是对于闪避技能的增益。闪避能够规避近战攻击，并让远程角色更难瞄准。

然后是呕吐物的增益，为了防止幸存者躲开，最好把相关增益都点起来。

领主的最大优点在于基础单位的天赋加点既丰富又具有高收益，BOSS和精英单位就可以用来补充额外伤害。无论是不是开黑的车队，幸存者都会更加注意BOSS的应对，而领主完全可以用天赋拉满的基础单位来让他们大吃一惊。

能力升级

由于在上文介绍的天赋加点中推荐大家使用基础单位，因此海瑞塔需要稳定获得能量。首先点能量相关的能力，然后是基础单位传送门和附身。

海瑞塔能够凭借额外的生命值、更少的冷却时间以及主动技能的增伤效果，在幸存者装备物资成型之前就能对幸存者造成巨大削弱。此Build适合“速通”并且比较容易在前期结束比赛，因为比较重要的升级都可以在开局几分钟之后拉满，但是在遇到一些等级较高天赋成型或配合较好的开黑车队时会有些棘手，但即便拖到中后期也不要放弃，当幸存者开始分心应对基础单位时，海瑞塔也可以利用本身就不弱的精英单位和BOSS来对幸存者造成大量伤害。