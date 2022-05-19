盗贼遗产2以诺的计划有什么用 以诺的计划在哪获得

2022-05-20 09:22:04 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2以诺的计划是游戏中的一个增上道具，玩家能在第四关中获得，但是需要先找到隐藏的房间，下面就为大家分享盗贼遗产2以诺的计划位置。

盗贼遗产2以诺的计划位置分享

有绿色感叹号的房间 站在这个位置按RT或者R 会出来桥 往右走

第四关BOSS的增伤互动点，找到隐藏房间后即可获得。