鬼玩人游戏死灵法师天赋怎么点 骷髅选什么技能

2022-05-20 09:07:32 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏死灵法师是游戏中很强的角色，能召唤骷髅来为自身增加伤害，那么鬼玩人游戏死灵法师怎么玩？一起来看看吧。

鬼玩人游戏死灵法师玩法分享

如果玩家能直接获得无限技能点就好了……但现实是每个恶魔都必须在天赋方面作出取舍。死灵法师必须要进行一系列艰难的选择，邪恶艾许是死灵法师中相对来说最难对付的单位。

基础和精英单位并没有让人特别印象深刻的能力，并且持盾骷髅兵也限制了它们的有效近战武器数量。但可以凭借一次性刷新的数量给予幸存者团队一定压力，尤其是在幸存者准备应对邪恶艾许和吹笛骷髅时。

许多小伙伴应该都已经注意到了，大部分恶魔都比较擅长逐渐削弱幸存者小队，除非幸存者中存在辅助角色，否则逐渐削弱是非常有效的策略。而通过为邪恶艾许和骷髅复活能力加点，在每波战斗之间留给幸存者进行回复和补给的时间会逐渐减少，最终利用邪恶艾许来终结比赛。

能力升级

为了最终Build的成型，建议死灵法师优先将能量升级拉满。这种打法思路是，玩家同时放2个骷髅兵传送门，然后是吹笛骷髅，最终用BOSS邪恶艾许来终结战斗。看起来容易但真正实现是比较难的，需要的点数非常多，并且在后期才能实现预想中的效果。

此外，为了增加附身邪恶艾许的时间来对战斗造成足够影响，玩家要在召唤其他3种单位后尽可能地获得更多能量，将能量升满后就需要开始建立军队，首先从BOSS的升级开始。

除了附身BOSS之外，若没有足够的能量就不需要考虑是否附身其他单位或幸存者，其他单位血量不高，不值得附身消耗能量;附身幸存者则要视情况考虑。专注于特定目标并尝试一次性击杀所有幸存者。