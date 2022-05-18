鬼玩人游戏剧情第一章boss怎么打 初始小屋怎么回去

2022-05-19 09:42:38 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏在剧情第一章的最后需要玩家回到初始小屋中，并且触发最终boss战斗，再打boss之前需要做好十足的准备，下面就为大家分享初始小屋剧情第一章最终boss打法。

鬼玩人游戏剧情第一章boss攻略

回到Kbowby Cabin，喝点可乐回血，给武器换好子弹，准备打BOSS。

BOSS的移动速度很快，而且会使用强制抓取攻击，被抓到后会受到高额伤害。先用刚才捡到的猎枪攻击它，然后闪避，再用电锯攻击，重复两三次后就能击败它。另外，在打BOSS时，附近还会刷出来一个之前遇到的那种精英怪，一并处理掉。

战斗过后，进入小屋，把琳达的头放到钳子上即可完成任务。