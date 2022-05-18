鬼玩人游戏近战武器怎么选 近战武器有什么不同

2022-05-19 09:36:57 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏游戏中玩家可以选择不同的近战武器来对付敌人，每种武器都有自己的特性，那么鬼玩人游戏新站武器选什么？一起来看看吧。

鬼玩人游戏新站武器选择

大多数幸存者角色都有特定的能力来表示他们适合使用哪些近战武器。例如领袖Ash更适合使用肢体伤害较高的武器，因为他的天赋El Jefe Grande可以在造成敌人肢体断裂并处决时增强光环效果。同样Kelly在使用大锤时属性会更高，因此在有多种武器时更偏向于选择大锤。解锁新的幸存者角色后，建议优先在Collection菜单中查看角色能力，以了解他最适合的武器是什么，当然这对于了解队友能力也十分有帮助。

此外，攻速也是挑选武器时需要考虑的重要因素。只要多用一用各种近战武器，逐渐就会熟悉每种近战武器的攻速。一些小型且攻速快的武器适合用来击杀普通敌人并触发命中效果，例如辅助Ash的Alternative Healing能力(重攻击命中时恢复血量)。重型武器的攻击范围更大，比较适合能造成爆炸伤害的战士角色，不仅能提升近战伤害，还可以提升挥击速度。