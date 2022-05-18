鬼玩人游戏剧情第一章传奇武器在哪 传奇猎枪怎么获得

鬼玩人游戏在剧情第一张中玩家能在一个小屋中拿到传奇武器，但是会有精英怪守门，下面就为大家分享鬼玩人游戏剧情第一章传奇武器获取方法。
玩家先前往Payne’s Manor
屋子门口有精英怪守门，用霰弹枪干掉它。屋子后门还有一个精英怪，上下楼的时候它可能会跑过来发动攻击，小心别被它偷袭。 屋子里有两个重要道具：二楼的传奇电锯和壁炉旁边的传奇猎枪，记得都拿上。
鬼玩人游戏中的幸存者阵营有四种类型，领袖就是其一，领袖技能可以为其他角色提供辅助效果，那么鬼玩人游戏领袖技能选什么？一起来看看吧。鬼玩人游戏领袖技能推荐领袖角色能为团队提供重要的光环效果，选择适合的天赋可以让光环效果更为强大，甚至能够从单纯的光环技能支援角色成长为强大的领队。领袖角色的光环侧重与为角
鬼玩人游戏中为了玩家能快速属性游戏玩法，设计了剧情模式，玩家完成剧情能解锁角色等奖励，下面就为大家分享鬼玩人游戏剧情第一张攻略。鬼玩人游戏剧情第一章攻略第一章：IFYOULOVESOMEONE,SETTHEMFREE...WITHACHAINSAW这是本作的第一个任务，由5个小节组成，中途没有存档点
鬼玩人游戏中初始有部分角色玩家无法使用，需要完成任务才能解锁，下面就为大家分享鬼玩人游戏全角色解锁方法。鬼玩人游戏全角色解锁攻略上方未列出初始可用角色。
鬼玩人游戏恐惧值是一个幸存者阵营的设定，玩家的恐慌程度高了会影响行动，下面就为大家分享鬼玩人游戏恐惧值的降低方法。鬼玩人游戏恐惧值降低方法分享恐惧值显示在游戏界面左下角(如下方图片中角色血量下方的紫色计量表)，代表角色当前的恐惧程度，角色头像右侧三个计量表自上至下依次为护盾、血量、恐惧值。除非找到或
地狱仆从三个囚徒是游戏中的剧情任务，需要玩家去恶魔矿井找到npc并且获得钥匙，下面就为大家分享地狱仆从三个囚徒任务攻略。地狱仆从三个囚徒任务攻略警卫队长让我去【恶魔矿井】里寻找他的三个士兵，就在村子的北面。攻略：前往【恶魔矿井】。第一个士兵死了，我需要去找到另外两个。他或许从袭击他的人那里抢到了一把
地狱仆从比莱特的寡妇是游戏中的剧情任务，这个任务需要玩家找到骨灰并且上交，下面就为大家分享地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略。地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略村子里的一位寡妇请我把她丈夫的骨灰带回来。我需要在【英雄之墓】里看到的那些骨灰盒里把它找出来。攻略：在比莱特可以接取任务，然后前往【英雄之墓】。这个看起
盗贼遗产2游戏中有很多种伤疤供玩家收集，全部获得后能解锁成就，下面就为大家分享盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置。盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置分享击败军团(虚空兽比亚耳利士和哈帕尔)后，换上有侏儒症特质的角色，进入这张图的披萨店，然后摧毁房间左侧的木头，此时可以看到墙上有一道裂缝，穿过裂缝即可在另一个房间右边
盗贼遗产2伤疤是游戏中的一种收集要素，不同的伤疤分布在不同的位置，下面就为大家分享盗贼遗产2双生大师伤疤获取方法。盗贼遗产2双生大师伤疤获取位置击败嗣骨拉麦后，解锁职业「射手」。然后进入雅戈泰堡垒，跳到入口位置上边的灯上，创造一个青藤平台，跳上去就能拿到伤疤“双生大师”。除此之外，使用有巨人症特质或
地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹是游戏中的主线剧情任务，这个任务需要帮助npc找到家人，下面就为大家分享地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略。地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略一个老人让我来仔细查看一下村子旁边的【英雄之墓】。他觉得他的孙子已凶多吉少，但是他还是想确定一下。攻略：直接前往【英雄之墓】找到【小阿卡狄
盐与献祭游戏中有多人联机系统，玩家打不过能通过联机的方式一起合作击杀，下面就为大家分享盐与献祭联机方法。盐与献祭联机方法介绍合作联机赦罪谷镜门右上的的合作公告栏就是联机设置，玩家可以主持或者加入游戏。和朋友约定一个密码，输入同一个密码就能联机。邀请联机也就是邀请随机玩家帮助你，需要在灰溪村往左，进入