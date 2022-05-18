鬼玩人游戏琳达的头在哪 强制战斗怎么打

2022-05-19 09:26:49 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏在剧情第一章中有个环节需要玩家找到琳达的头，玩家只要千亩目的地即可，但是这里会触发一场恶战，下面就为大家分享鬼玩人游戏琳达的头任务攻略。

鬼玩人游戏琳达的头战斗攻略

动身前往Demonic Treehouse。这片区域北部有一个小屋，屋里有光源，跑图的时候可以在这里歇一下，清除恐惧值。之后有一场恶战，一定要做好准备。

到达指定地点挖出琳达的头，然后会强制触发战斗。此时会出现5个普通小怪和1个精英怪，这个精英怪和之前遇到的那个一样，保持安全距离后用霰弹枪快速干掉它即可。