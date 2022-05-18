鬼玩人游戏平衡伤害是什么 肢体断裂怎么办

2022-05-19 09:20:56 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏玩家扮演幸存者在探索的时候经常会发生战斗，战斗过程中可以利用平衡等一些机制来帮助战斗，下面就为大家介绍鬼玩人游戏平衡和肢体机制。

鬼玩人游戏 平衡和肢体伤害机制介绍

当玩家找到武器时，可能一时间会注意到的是它的标准属性，例如伤害和稀有度，但其实武器还包含一些不太常见的属性，例如肢体伤害和平衡伤害。

肢体伤害很容易忽略，一把近战武器造成的肢体伤害越多，就越容易对目标造成肢体伤害，越容易造成目标肢体断裂，从而降低目标的整体能力。断裂的肢体是可以恢复的，若恶魔附身至它的仆从身上，则仆从的身体部位都会重新长出并恢复血量。

平衡伤害更为重要，它代表着每种近战武器在破坏平衡条方面的效率和效果。平衡条就相当于架势条，当目标的平衡条被破坏时就会失衡，玩家可以对目标进行处决，关于处决在后文会详细介绍。目标处于失衡状态时还有其他效果，例如可以触发一些幸存者能力，或让死灵法师的骷髅丢掉盾牌。需要注意，BOSS不会断裂肢体或失衡，当BOSS的平衡条被破坏时会暂时陷入昏迷，这通常也是幸存者集火的好时机。