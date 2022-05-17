鬼玩人游戏领袖技能怎么选 哪些领袖技能好用

2022-05-18 09:52:52 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏中的幸存者阵营有四种类型，领袖就是其一，领袖技能可以为其他角色提供辅助效果，那么鬼玩人游戏领袖技能选什么？一起来看看吧。

鬼玩人游戏领袖技能推荐

领袖角色能为团队提供重要的光环效果，选择适合的天赋可以让光环效果更为强大，甚至能够从单纯的光环技能支援角色成长为强大的领队。

领袖角色的光环侧重与为角色提供增益，而辅助角色则注重治疗和恢复。然而若领袖角色搭配适合的天赋，甚至能像猎人或战士角色一样造成伤害。但想要做到这一点的话，玩家需要更加谨慎地选择天赋加点。

MASTER OF INFLUENCE(影响大师)

增强光环的效果。

若领袖的强弱取决于光环的话，那么尽可能增强光环就是重中之重。在光环内的玩家可以获得伤害增益，当玩家总伤害输出提升之后，对于团队的影响非常大。从团队的角度来考虑，此天赋带来的收益是最高的。

Great Influence(巨大影响)

增加光环技能的范围。

如果说领袖角色有什么值得抱怨之处的话，那所有的领袖玩家可能都会指出是光环技能那小的可怜的作用范围，队友离开太远就无法吃到光环技能的加成。所以此天赋就显得十分必要，总共4个等级，覆盖区域能够提升3倍左右，让队友有足够的空间去击杀恶灵。

Fast Forward(快速前进)

减少目标事件持续时间计时。

没有哪个天赋比Fast Forward更让恶魔生厌。目标点是恶魔施放技能的重要机会，恶魔会尽可能多地堆积小怪和陷阱，通过减少计时哪怕是一小部分计时，都有可能削减掉攻击。

Echoes Of The Aura(光环回响)

当队友离开光环范围时，会在短时间内保留光环技能效果。

幸存者团队最好结伴行动，但总会有特殊情况，并且恶魔也会努力分割幸存者。幸存者中的远程角色和近战角色原本攻击范围就不同，所以分开的情况也时有发生。与其让大家都乖乖待在光环范围内，不如利用此天赋让队友在离开光环范围时也得到短暂的加成保留效果，帮助他们更快完成目的，尽快返回光环范围。

Industrial Strength(产业优势)

提升最大生命值。

幸存者中的辅助角色可以为其他队友恢复血量，他们需要在管理队友血量的同时完成对局目标和各类物资的搜索等，同时还要警惕突然出现的小怪等，需要做的事情有很多，因此通过天赋获得额外的生命值可以减小辅助角色的压力，同时可乐也会变得更加有效，也能使得领袖在没有辅助角色帮助的情况下存活更长时间。与“Tougher Than Hell(百折不挠)”类似，可以在标准对局中承受更多地伤害。

Tougher Than Hell(百折不挠)

减少自身受到的伤害。

减少所有伤害，无论来源，能够极大提升获胜几率。额外的生命值就是额外的攻击，或额外的反击机会，或额外的处决。可能看起来只有几个百分点，但在整局游戏中很可能就是30多次攻击机会。领袖的存活时间变长能为整个团队提供更高的获胜几率。

Hollow Points(空尖弹)

增加远程武器伤害。

获得额外的伤害很重要，这也是领袖角色存在的理由，也是团队的关键。因此不要放弃额外的远程伤害，即使只有一点点，这些提升都能与光环叠加，使得领袖角色更有机会成为具有最高输出的角色。团队中出现一名能与主C媲美的领袖也非常有帮助。

Wig Splatter(假发分离器)

增加爆头伤害。

是时候正视现实了，无法造成爆头伤害的玩家在第五个任务中很难获胜。所以玩家无论怎样都要优先瞄准怪物头部来造成伤害，这样增加爆头伤害就很有意义。用枪的话一击爆头就能直接击杀大多数的基本单位。

Devastating Force(毁灭力量)

增加近战武器伤害。

恶灵会由远及近出现在玩家身旁，远处打不中的话最终都需要近战武器来击杀恶灵，因此有一个强力的近战武器也十分重要。当领袖角色冲上前线并用近战造成漂亮击杀时，他们所带有的光环技能也能为所有近战队友提供良好的加成。

Fear No Evil(嫉恶如仇)

减少来自所有来源的恐惧。

领袖角色比其他类型的幸存者更能抗拒恐惧度，只需从天赋树中获得的增益，就能保证自己在大多数情况下不必过多关注恐惧度的管理。当然，若此天赋对队友也有效的话会更为推荐，虽然在当前情况下也比较强力。