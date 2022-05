鬼玩人游戏剧情第一章任务怎么做 第一章有什么奖励

2022-05-18 09:47:42 来源:互联网 编辑:佚名

鬼玩人游戏中为了玩家能快速属性游戏玩法,设计了剧情模式,玩家完成剧情能解锁角色等奖励,下面就为大家分享鬼玩人游戏剧情第一张攻略。

鬼玩人游戏剧情第一章攻略

第一章:IF YOU LOVE SOMEONE, SET THEM FREE... WITH A CHAINSAW

这是本作的第一个任务,由5个小节组成,中途没有存档点,至少需要1个小时才能完成,在某些阶段失败会导致整个任务重开。奖励是解锁领袖角色Ash Williams(Ash vs Evil Dead)和录音1。