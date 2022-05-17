鬼玩人游戏武器怎么切换 武器怎么使用

鬼玩人游戏中玩家能携带两种武器，在战斗的时候需要来回切换，下面就为大家分享鬼玩人游戏武器切换方法。
每个角色可以携带两把武器，一把为远程武器(枪械)，一把为近战武器(冷兵器)，初次拾取时会自动装备，之后每次拾取都会替换当前装备的武器。
当角色装备了两把武器时，按L2或LT(鼠标右键)可以从远处瞄准，使用R2或RT(鼠标左键)进行射击。若直接使用R2或RT(鼠标左键)则为近战武器攻击。
也就是说，先按瞄准使用的就是远程武器，不用瞄准就是使用近战武器。
地狱仆从三个囚徒是游戏中的剧情任务，需要玩家去恶魔矿井找到npc并且获得钥匙，下面就为大家分享地狱仆从三个囚徒任务攻略。地狱仆从三个囚徒任务攻略警卫队长让我去【恶魔矿井】里寻找他的三个士兵，就在村子的北面。攻略：前往【恶魔矿井】。第一个士兵死了，我需要去找到另外两个。他或许从袭击他的人那里抢到了一把
地狱仆从比莱特的寡妇是游戏中的剧情任务，这个任务需要玩家找到骨灰并且上交，下面就为大家分享地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略。地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略村子里的一位寡妇请我把她丈夫的骨灰带回来。我需要在【英雄之墓】里看到的那些骨灰盒里把它找出来。攻略：在比莱特可以接取任务，然后前往【英雄之墓】。这个看起
盗贼遗产2游戏中有很多种伤疤供玩家收集，全部获得后能解锁成就，下面就为大家分享盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置。盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置分享击败军团(虚空兽比亚耳利士和哈帕尔)后，换上有侏儒症特质的角色，进入这张图的披萨店，然后摧毁房间左侧的木头，此时可以看到墙上有一道裂缝，穿过裂缝即可在另一个房间右边
盗贼遗产2伤疤是游戏中的一种收集要素，不同的伤疤分布在不同的位置，下面就为大家分享盗贼遗产2双生大师伤疤获取方法。盗贼遗产2双生大师伤疤获取位置击败嗣骨拉麦后，解锁职业「射手」。然后进入雅戈泰堡垒，跳到入口位置上边的灯上，创造一个青藤平台，跳上去就能拿到伤疤“双生大师”。除此之外，使用有巨人症特质或
地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹是游戏中的主线剧情任务，这个任务需要帮助npc找到家人，下面就为大家分享地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略。地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略一个老人让我来仔细查看一下村子旁边的【英雄之墓】。他觉得他的孙子已凶多吉少，但是他还是想确定一下。攻略：直接前往【英雄之墓】找到【小阿卡狄
盐与献祭游戏中有多人联机系统，玩家打不过能通过联机的方式一起合作击杀，下面就为大家分享盐与献祭联机方法。盐与献祭联机方法介绍合作联机赦罪谷镜门右上的的合作公告栏就是联机设置，玩家可以主持或者加入游戏。和朋友约定一个密码，输入同一个密码就能联机。邀请联机也就是邀请随机玩家帮助你，需要在灰溪村往左，进入
盐与献祭是一款魂like横板闯关游戏，游戏中的难度很大，玩家能使用各种流派来挑战，下面就为大家分享盐与献祭敏捷流攻略。盐与献祭敏捷流玩法攻略敏捷流推荐短弓叠DOT的玩法，这一作远程优势很大，重甲弓手非常暴力，体验甚至比大刀更好，缺点是你得经常采矿不然你弹药恐怕不够，所以路上可以用高刃莽过去。武器初期
百英雄传崛起游戏中有大量的成就供玩家解锁，成就分为主线、支线和探索成就。下面就为大家分享百英雄传崛起直线成就一览。百英雄传崛起直线成就攻略该类成就通过收集对应数量印章获得游戏中绝大部分支线任务完成会给予印章奖励，根据印章收集数量会触发对应成就，并且可以在贸易行处兑换奖励复苏之路已完成你的第一次支线任
春逝百年抄很多玩家已经预购了Steam版本，玩家能领取迷你原声带及特典影片，那么春逝百年抄Steam预购特典在哪领？一起来看看吧。春逝百年抄Steam预购特典领取攻略1.打开库，选择游戏《春逝百年抄TheCentennialCase:AShijimaStory》2.于右侧区域显示的“DLC”框内点击
盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。盐与献祭巨剑pvp打法攻略1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的