鬼玩人游戏恐惧值有什么用 恐惧值怎么下降

2022-05-18 09:37:47 来源：互联网 编辑：佚名

鬼玩人游戏恐惧值是一个幸存者阵营的设定，玩家的恐慌程度高了会影响行动，下面就为大家分享鬼玩人游戏恐惧值的降低方法。

鬼玩人游戏恐惧值降低方法分享

恐惧值显示在游戏界面左下角(如下方图片中角色血量下方的紫色计量表)，代表角色当前的恐惧程度，角色头像右侧三个计量表自上至下依次为护盾、血量、恐惧值。除非找到或制造了光源，否则恐惧值会不断提升，站在光源旁边恐惧值就会逐渐下降。通过所选角色特性或升级角色天赋可以降低恐惧值增长速度(或通过特定道具来降低恐惧值)。

降低恐惧值

在地图上分布着大量的光源，包括已经点亮的和未点亮的，例如篝火或提灯，只有在点亮的光源处才能减少恐惧值。但需要注意，虽然在游戏中的角色台词会提示恶灵讨厌光，但即使角色正站在光源旁边，依然会被恶灵攻击。

地图中未点亮的光源非常多，需要使用火柴才能将其点亮，火柴分布在地图各个随机位置，并且比较稀少，建议提前收集以备不时之需。并不是每遇到一处光源都要将其点燃，先确认自己的恐惧值是否需要再决定是否点亮。

恐惧值实际上是需要在整局游戏中不断关注的，比血量更为不稳定的数值。当玩家角色独自处于黑暗中或被攻击时，恐惧值就会上升，也会根据恶魔的等级而加速增长，更厉害的恶魔会引发更多的恐惧，这很合理。待在光线充足的区域可以控制恐惧值，并且队友在场的情况下，恐惧值的增长速度也会慢很多。当然这也意味着玩家在完成单人任务时走在黑暗中探索会成为最大的难点。

恐惧值过高

若恐惧值达到较高值或超过标记位置，玩家角色就更容易被恶魔附身，在附身阶段，玩家不仅无法自己行动，而且还有可能会对队友造成伤害(指恶魔通过附身玩家角色后攻击幸存者队友)。