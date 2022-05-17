鬼玩人游戏恐惧值有什么用 恐惧值怎么下降

鬼玩人游戏恐惧值是一个幸存者阵营的设定，玩家的恐慌程度高了会影响行动，下面就为大家分享鬼玩人游戏恐惧值的降低方法。
恐惧值显示在游戏界面左下角(如下方图片中角色血量下方的紫色计量表)，代表角色当前的恐惧程度，角色头像右侧三个计量表自上至下依次为护盾、血量、恐惧值。除非找到或制造了光源，否则恐惧值会不断提升，站在光源旁边恐惧值就会逐渐下降。通过所选角色特性或升级角色天赋可以降低恐惧值增长速度(或通过特定道具来降低恐惧值)。
降低恐惧值
在地图上分布着大量的光源，包括已经点亮的和未点亮的，例如篝火或提灯，只有在点亮的光源处才能减少恐惧值。但需要注意，虽然在游戏中的角色台词会提示恶灵讨厌光，但即使角色正站在光源旁边，依然会被恶灵攻击。
地图中未点亮的光源非常多，需要使用火柴才能将其点亮，火柴分布在地图各个随机位置，并且比较稀少，建议提前收集以备不时之需。并不是每遇到一处光源都要将其点燃，先确认自己的恐惧值是否需要再决定是否点亮。
恐惧值实际上是需要在整局游戏中不断关注的，比血量更为不稳定的数值。当玩家角色独自处于黑暗中或被攻击时，恐惧值就会上升，也会根据恶魔的等级而加速增长，更厉害的恶魔会引发更多的恐惧，这很合理。待在光线充足的区域可以控制恐惧值，并且队友在场的情况下，恐惧值的增长速度也会慢很多。当然这也意味着玩家在完成单人任务时走在黑暗中探索会成为最大的难点。
恐惧值过高
若恐惧值达到较高值或超过标记位置，玩家角色就更容易被恶魔附身，在附身阶段，玩家不仅无法自己行动，而且还有可能会对队友造成伤害(指恶魔通过附身玩家角色后攻击幸存者队友)。
地狱仆从三个囚徒是游戏中的剧情任务，需要玩家去恶魔矿井找到npc并且获得钥匙，下面就为大家分享地狱仆从三个囚徒任务攻略。地狱仆从三个囚徒任务攻略警卫队长让我去【恶魔矿井】里寻找他的三个士兵，就在村子的北面。攻略：前往【恶魔矿井】。第一个士兵死了，我需要去找到另外两个。他或许从袭击他的人那里抢到了一把
地狱仆从比莱特的寡妇是游戏中的剧情任务，这个任务需要玩家找到骨灰并且上交，下面就为大家分享地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略。地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略村子里的一位寡妇请我把她丈夫的骨灰带回来。我需要在【英雄之墓】里看到的那些骨灰盒里把它找出来。攻略：在比莱特可以接取任务，然后前往【英雄之墓】。这个看起
盗贼遗产2游戏中有很多种伤疤供玩家收集，全部获得后能解锁成就，下面就为大家分享盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置。盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置分享击败军团(虚空兽比亚耳利士和哈帕尔)后，换上有侏儒症特质的角色，进入这张图的披萨店，然后摧毁房间左侧的木头，此时可以看到墙上有一道裂缝，穿过裂缝即可在另一个房间右边
盗贼遗产2伤疤是游戏中的一种收集要素，不同的伤疤分布在不同的位置，下面就为大家分享盗贼遗产2双生大师伤疤获取方法。盗贼遗产2双生大师伤疤获取位置击败嗣骨拉麦后，解锁职业「射手」。然后进入雅戈泰堡垒，跳到入口位置上边的灯上，创造一个青藤平台，跳上去就能拿到伤疤“双生大师”。除此之外，使用有巨人症特质或
地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹是游戏中的主线剧情任务，这个任务需要帮助npc找到家人，下面就为大家分享地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略。地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略一个老人让我来仔细查看一下村子旁边的【英雄之墓】。他觉得他的孙子已凶多吉少，但是他还是想确定一下。攻略：直接前往【英雄之墓】找到【小阿卡狄
盐与献祭游戏中有多人联机系统，玩家打不过能通过联机的方式一起合作击杀，下面就为大家分享盐与献祭联机方法。盐与献祭联机方法介绍合作联机赦罪谷镜门右上的的合作公告栏就是联机设置，玩家可以主持或者加入游戏。和朋友约定一个密码，输入同一个密码就能联机。邀请联机也就是邀请随机玩家帮助你，需要在灰溪村往左，进入
盐与献祭是一款魂like横板闯关游戏，游戏中的难度很大，玩家能使用各种流派来挑战，下面就为大家分享盐与献祭敏捷流攻略。盐与献祭敏捷流玩法攻略敏捷流推荐短弓叠DOT的玩法，这一作远程优势很大，重甲弓手非常暴力，体验甚至比大刀更好，缺点是你得经常采矿不然你弹药恐怕不够，所以路上可以用高刃莽过去。武器初期
百英雄传崛起游戏中有大量的成就供玩家解锁，成就分为主线、支线和探索成就。下面就为大家分享百英雄传崛起直线成就一览。百英雄传崛起直线成就攻略该类成就通过收集对应数量印章获得游戏中绝大部分支线任务完成会给予印章奖励，根据印章收集数量会触发对应成就，并且可以在贸易行处兑换奖励复苏之路已完成你的第一次支线任
春逝百年抄很多玩家已经预购了Steam版本，玩家能领取迷你原声带及特典影片，那么春逝百年抄Steam预购特典在哪领？一起来看看吧。春逝百年抄Steam预购特典领取攻略1.打开库，选择游戏《春逝百年抄TheCentennialCase:AShijimaStory》2.于右侧区域显示的“DLC”框内点击
盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。盐与献祭巨剑pvp打法攻略1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的