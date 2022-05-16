地狱仆从三个囚徒任务怎么完成 钥匙怎么获得

2022-05-17 09:44:50 来源：互联网 编辑：佚名

地狱仆从三个囚徒是游戏中的剧情任务，需要玩家去恶魔矿井找到npc并且获得钥匙，下面就为大家分享地狱仆从三个囚徒任务攻略。

地狱仆从三个囚徒任务攻略

警卫队长让我去【恶魔矿井】里寻找他的三个士兵，就在村子的北面。

攻略：前往【恶魔矿井】。

第一个士兵死了，我需要去找到另外两个。他或许从袭击他的人那里抢到了一把钥匙。

攻略：在【恶魔矿井】右上角可以找到一把钥匙，就能去左上角了。

只有一个士兵活下来了，还有一个陌生人看起来状况不太好。让我们返回吧。

攻略：回到比莱特即可。