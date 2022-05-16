地狱仆从比莱特的寡妇任务怎么完成 骨灰怎么获得

2022-05-17 09:39:29 来源：互联网 编辑：佚名

地狱仆从比莱特的寡妇是游戏中的剧情任务，这个任务需要玩家找到骨灰并且上交，下面就为大家分享地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略。

地狱仆从比莱特的寡妇任务攻略

村子里的一位寡妇请我把她丈夫的骨灰带回来。我需要在【英雄之墓】里看到的那些骨灰盒里把它找出来。

攻略：在比莱特可以接取任务，然后前往【英雄之墓】。

这个看起来像是她给我描述的那样，我要给她带回去。

攻略：在【英雄之墓】右侧，击杀敌人获得骨灰，回比莱特上交任务即可。