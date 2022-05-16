盗贼遗产2狭窄实践伤疤怎么获得 狭窄实践伤疤在哪

盗贼遗产2游戏中有很多种伤疤供玩家收集，全部获得后能解锁成就，下面就为大家分享盗贼遗产2狭窄实践伤疤位置。
击败军团(虚空兽比亚耳利士和哈帕尔)后，换上有侏儒症特质的角色，进入这张图的披萨店，然后摧毁房间左侧的木头，此时可以看到墙上有一道裂缝，穿过裂缝即可在另一个房间右边找到伤疤“狭窄实践”。
盐与献祭游戏中有多人联机系统，玩家打不过能通过联机的方式一起合作击杀，下面就为大家分享盐与献祭联机方法。盐与献祭联机方法介绍合作联机赦罪谷镜门右上的的合作公告栏就是联机设置，玩家可以主持或者加入游戏。和朋友约定一个密码，输入同一个密码就能联机。邀请联机也就是邀请随机玩家帮助你，需要在灰溪村往左，进入
盐与献祭是一款魂like横板闯关游戏，游戏中的难度很大，玩家能使用各种流派来挑战，下面就为大家分享盐与献祭敏捷流攻略。盐与献祭敏捷流玩法攻略敏捷流推荐短弓叠DOT的玩法，这一作远程优势很大，重甲弓手非常暴力，体验甚至比大刀更好，缺点是你得经常采矿不然你弹药恐怕不够，所以路上可以用高刃莽过去。武器初期
百英雄传崛起游戏中有大量的成就供玩家解锁，成就分为主线、支线和探索成就。下面就为大家分享百英雄传崛起直线成就一览。百英雄传崛起直线成就攻略该类成就通过收集对应数量印章获得游戏中绝大部分支线任务完成会给予印章奖励，根据印章收集数量会触发对应成就，并且可以在贸易行处兑换奖励复苏之路已完成你的第一次支线任
春逝百年抄很多玩家已经预购了Steam版本，玩家能领取迷你原声带及特典影片，那么春逝百年抄Steam预购特典在哪领？一起来看看吧。春逝百年抄Steam预购特典领取攻略1.打开库，选择游戏《春逝百年抄TheCentennialCase:AShijimaStory》2.于右侧区域显示的“DLC”框内点击
盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。盐与献祭巨剑pvp打法攻略1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的
盐与献祭狩猎法师是游戏中的玩法之一，这个机制比较特殊很多玩家都不清楚怎么玩，下面就为大家分享盐与献祭狩猎法师玩法攻略。盐与献祭狩猎法师玩法攻略有点类似于怪物猎人跑区的设定，一般是打跑3次之后，法师就不跑了变成boss战，并继承跑区时的血量，如果这一次没打过，复活之后再来法师的血量就补满了。首先这个玩
盐与献祭是一款横板动作游戏，游戏中的难度较大，玩家可以利用法杖的远距离放魔法来攻击敌人，下面就为大家分享盐与献祭法师剑杖选择。盐与献祭法师剑杖选择推荐剑杖随意，推荐冰和雷，一个有击退效果，一个有aoe；远程武器就冰引导杖就行。装备随便穿，最好保证50％负重以下，此时翻滚最流畅，然后似乎是50％-75
盐与献祭有一款非常硬核的横板动作游戏，游戏中有多种职业可以选择，那么盐与献祭先手选什么职业好？一起来看看吧。盐与献祭新手职业选择推荐骑士开局,因为首先这个游戏后期随便加点。开局战士送一把100%物理防御的盾牌和一个双手斧，举盾推进,比较容易存活,游戏里有负重，50%负重一档，20%负重一档，滚的速度
艾尔登法环亚人柏克是游戏中的重要npc，玩家和他对话能触发支线任务，但是需要完成前置条件，下面就为大家分享艾尔登法环亚人柏克支线攻略。艾尔登法环亚人柏克支线任务攻略从赐福「亚基尔湖北方」的望远镜往东边走听到求救声，攻击棕色灌木解除拟态，出现NPC亚人柏克，与他交谈可获得「蘑菇×10」。前往海岸洞窟，
盐与献祭游戏中有线上联机系统，玩家能和自己的小伙伴一区玩，那么盐与献祭线上联机有什么机制？下面就为大家介绍一下。盐与献祭联机机制介绍1：双人同行类似盐1本地合作模式采用符号密码双人可以互相拉死了也可以一起回篝火，火鸡场也可以一起回去体验等同于1代本地合作但是两个人两个屏幕所以体验超级加倍双人同行也分