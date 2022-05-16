盗贼遗产2狭窄实践伤疤怎么获得 狭窄实践伤疤在哪

盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。盐与献祭巨剑pvp打法攻略1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的

2022-05-13 | 0