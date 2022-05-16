盗贼遗产2双生大师伤疤在哪 双生大师伤疤怎么拿

2022-05-17 09:29:25 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2伤疤是游戏中的一种收集要素，不同的伤疤分布在不同的位置，下面就为大家分享盗贼遗产2双生大师伤疤获取方法。

盗贼遗产2双生大师伤疤获取位置

击败嗣骨拉麦后，解锁职业「射手」。然后进入雅戈泰堡垒，跳到入口位置上边的灯上，创造一个青藤平台，跳上去就能拿到伤疤“双生大师”。除此之外，使用有巨人症特质或海盗船天赋的角色也可以拿到此伤疤。