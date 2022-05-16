地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务怎么做 小阿卡狄的奖章在哪

2022-05-17 09:25:12 来源：互联网 编辑：佚名

地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹是游戏中的主线剧情任务，这个任务需要帮助npc找到家人，下面就为大家分享地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略。

地狱仆从寻找阿卡迪的踪迹任务攻略

一个老人让我来仔细查看一下村子旁边的【英雄之墓】。他觉得他的孙子已凶多吉少，但是他还是想确定一下。

攻略：直接前往【英雄之墓】

找到【小阿卡狄的奖章】。我们把它带给他的爷爷。

攻略：在【英雄之墓】左侧可以获得，回到【比莱特】就能上交任务。