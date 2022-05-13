盐与献祭怎么合作联机 怎么加入其他玩家

2022-05-16 09:27:35 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭游戏中有多人联机系统，玩家打不过能通过联机的方式一起合作击杀，下面就为大家分享盐与献祭联机方法。

盐与献祭联机方法介绍

合作联机

赦罪谷镜门右上的的合作公告栏就是联机设置，玩家可以主持或者加入游戏。

和朋友约定一个密码，输入同一个密码就能联机。

邀请联机

也就是邀请随机玩家帮助你，需要在灰溪村往左，进入根顶洞穴，洞穴右侧中部有一个出口。

出门来到灰藓泥沼上层，这里有个宝箱，宝箱中的金色蜡烛就是联机道具。

加入玩家

也就是加入随机需要帮助的玩家游戏中，这个需要获得苍白蜡烛，也就是遭遇黎明教团成员，详情参考笔者后续的上手流程。

两种蜡烛都在库存里能够看到。

金色蜡烛

用明亮的布包裹的金色蜡烛。它是一名同伴调查官的信标。

多人游戏:开始搜索一名来访的合作者。

不能在受印的状态下使用。

苍白蜡烛

用亚麻布包裹的苍白蜡烛。它的光芒刺入了迷雾，寻找着金色的烛光。

多人游戏：开始搜索一名正在寻求帮助的调查官(PVE) 。