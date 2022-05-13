盗贼遗产2真结局怎么达成 必须做到成就怎么做

2022-05-16 09:23:13 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2必须做到是游戏中的成就之一，这个成就需要玩家达成真结局才能解锁，下面就为大家分享盗贼遗产2真结局达成攻略。

盗贼遗产2必须做到成就攻略

必须做到解锁条件：获得游戏的“真结局”。

完成方法：你需要至少完成8次通关(或者如果你的角色死亡次数足够多，在世界经历多场升级动画后，你依然有可能获得所有的日志)，才能获得游戏的真结局。

具体做法如下



1. 在每次通关过程中，尽可能多的获得每个区域房间内的日志，直到你集齐所有的日志。

2. 尽可能在每次打败敌人后，都与无名骑士谈话，互动获得更多的剧情信息。记得在最后一次与他谈话时，你会获得一把骷髅钥匙。(这一点非常重要)，剧情发展到这里时，你将接近真结局。