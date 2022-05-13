盐与献祭敏捷流怎么玩 敏捷流怎么配装

2022-05-16 09:18:46 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭是一款魂like横板闯关游戏，游戏中的难度很大，玩家能使用各种流派来挑战，下面就为大家分享盐与献祭敏捷流攻略。

盐与献祭敏捷流玩法攻略

敏捷流推荐短弓叠DOT的玩法，这一作远程优势很大，重甲弓手非常暴力，体验甚至比大刀更好，缺点是你得经常采矿不然你弹药恐怕不够，所以路上可以用高刃莽过去。

武器初期推荐冰弓+火高刃给BOSS疯狂叠dot，电高刃的技能是加50%伤害，喜欢莽的也可以做电刃。

后期因为自己小号敏捷也才到第三张图，就不瞎说了，总之敏捷流我认为的核心思路就是高刃打小怪，短弓虐BOSS。

关于护甲方面

推荐护甲先点出2级轻甲穿火法师的红钢套，这套2级轻甲是所有护甲中性价比最高的，甚至比重甲都高(架势/负重的比值最高)，可以一直穿到你负重点高能负担起大地甲和龙甲为止。

之后自然是点满重甲然后打大地法师和龙法师刷护甲，个人更推荐5级的龙甲，因为龙甲的火抗高而最后一张图各种火怪。

但是龙甲比大地甲晚很多，可以先大地甲过度最终换成龙甲毕业。