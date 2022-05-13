春逝百年抄Steam预购特典怎么领 dlc怎么安装

春逝百年抄很多玩家已经预购了Steam版本，玩家能领取迷你原声带及特典影片，那么春逝百年抄Steam预购特典在哪领？一起来看看吧。
1.打开库，选择游戏《春逝百年抄 The Centennial Case: A Shijima Story》
2.于右侧区域显示的“DLC”框内点击“管理DLC”。
3.勾选想要下载的DLC
若您已经安装了游戏本篇，则按照上述方法可安装DLC。
若您还未安装游戏本篇，则安装时将同步下载和安装DLC。"
盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。盐与献祭巨剑pvp打法攻略1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的
盐与献祭狩猎法师是游戏中的玩法之一，这个机制比较特殊很多玩家都不清楚怎么玩，下面就为大家分享盐与献祭狩猎法师玩法攻略。盐与献祭狩猎法师玩法攻略有点类似于怪物猎人跑区的设定，一般是打跑3次之后，法师就不跑了变成boss战，并继承跑区时的血量，如果这一次没打过，复活之后再来法师的血量就补满了。首先这个玩
盐与献祭是一款横板动作游戏，游戏中的难度较大，玩家可以利用法杖的远距离放魔法来攻击敌人，下面就为大家分享盐与献祭法师剑杖选择。盐与献祭法师剑杖选择推荐剑杖随意，推荐冰和雷，一个有击退效果，一个有aoe；远程武器就冰引导杖就行。装备随便穿，最好保证50％负重以下，此时翻滚最流畅，然后似乎是50％-75
盐与献祭有一款非常硬核的横板动作游戏，游戏中有多种职业可以选择，那么盐与献祭先手选什么职业好？一起来看看吧。盐与献祭新手职业选择推荐骑士开局,因为首先这个游戏后期随便加点。开局战士送一把100%物理防御的盾牌和一个双手斧，举盾推进,比较容易存活,游戏里有负重，50%负重一档，20%负重一档，滚的速度
艾尔登法环亚人柏克是游戏中的重要npc，玩家和他对话能触发支线任务，但是需要完成前置条件，下面就为大家分享艾尔登法环亚人柏克支线攻略。艾尔登法环亚人柏克支线任务攻略从赐福「亚基尔湖北方」的望远镜往东边走听到求救声，攻击棕色灌木解除拟态，出现NPC亚人柏克，与他交谈可获得「蘑菇×10」。前往海岸洞窟，
盐与献祭游戏中有线上联机系统，玩家能和自己的小伙伴一区玩，那么盐与献祭线上联机有什么机制？下面就为大家介绍一下。盐与献祭联机机制介绍1：双人同行类似盐1本地合作模式采用符号密码双人可以互相拉死了也可以一起回篝火，火鸡场也可以一起回去体验等同于1代本地合作但是两个人两个屏幕所以体验超级加倍双人同行也分
艾尔登法环游戏中有很多npc玩家可以召唤帮助战斗，有部分协战NPC需要一定的触发条件，下面就为大家分享艾尔登法环协战NPC位置和触发方法。艾尔登法环协战NPC位置和触发方法协战NPC是指能够作为灵体召唤出来帮助战斗的NPC，可以在特定位置或BOSS前触摸金色协战标记来召唤。通常情况下，协战NPC在其
一方灵田游戏中有很多npc可以互动，对话后能领取很多支线任务，完成后即可获得奖励，下面就为大家分享一方灵田陈远舟任务攻略。一方灵田陈远舟任务攻略故人旧物刘羽铭一般在落霞客栈右边的断桥上，周兴黄昏以后在落霞渡码头。任务奖励：灵力丹x3、残破的书籍x1。清蒸花鲈大殿建设好后找陈远舟接取任务。北部渔场材料
僵尸毁灭工程游戏中僵尸会频繁的袭击玩家的避难所，前期技能点少很难守住，下面就为大家分享僵尸毁灭工程前期守家的方法。僵尸毁灭工程前期防守方法分享木窗加书架或者办公室挡板加铁箱子。如果木工等级不够的话，面包机能当无敌墙，把他搬过来放窗口就行。没有木工等级只有小隔间+不可翻越家具和面包机能完美防御，满足不
僵尸毁灭工程是一款非常硬核的末日生存游戏，游戏中的任何一个伤口玩家不及时处理都会要你的命，下面就为大家分享僵尸毁灭工程伤口处理方法。僵尸毁灭工程伤口处理方法分享在游戏中，最常用的治疗道具是绷带。绷带可以用来为伤口止血，暂停生命值的损失。如果你找不到绷带，可以用布条，牛仔布条，皮革条，或者创口贴处理伤