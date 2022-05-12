盐与献祭巨剑PVP怎么打 巨剑近战怎么打

2022-05-13 09:18:48 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭巨剑是游戏中很强力的近战武器，不少玩家会选择用来打pvp，下面就为大家分享盐与献祭巨剑pvp打法。

盐与献祭巨剑pvp打法攻略

1.跟朋友走的都是重甲战士流，土套树头加大剑刀和太阳剑。

2.第一张图没有联机，前期用的是冰法师给的剑后面做完五次太阳过后换了四级的太阳剑，但太阳剑的四级祷告才能用出来的技能只能说强度堪忧，五级的太阳剑盾倒是不错玩着很舒服。

3.这一作依然有大剑刀但没有一代那么无脑了且耗精也高出手慢，唯二值得称赞的是他的削韧和面板很高，吃物冰加成，可以一个重击打出关刀哥僵直。

4.打完第一张图过后才开始联机，但不管联机还是不联机体感都很差，这一作怪物的移动速度和攻击欲望都很让人感到绝望。

5.点名批评雷和机器两种法师怪，前面那个几乎看不见抬手连到基本就死，后面那个就是伤害太夸张了，我身上220的物抗150的毒抗一个炸弹炸我四分之三的血。

6.法师狩猎可能会遇到多个法师堆在一起的情况，很难受，我刚开始第一次狩猎水怪的时候冰法师和他同一路径直接把我果实都打没了。

7.关于pvp，目前胜率最高的应该是走私，获胜条件太过轻松，很难给警察时间抓到，最难的也是缉毒警察，很难在带着“聪明”火主到处乱逛的同时还逮到走私犯。

入侵这一作做得比较简单，可以去拼刀，但是这作pvp比较离谱起身无敌帧巨长，法术远程武器伤害太高成本太低，不是特别厉害不建议去1v3，还是建议站怪堆。

8.这作地图有了传送门这个设定后不再是拉通的大地图让我有些失望且美术风格也大众化不再有一代的那种死寂感，但是第三张图沼泽的连贯感还是做的很不错几个场景连通的比较不错，玩着还行，就是机器的无名法师数值有点太高了，四级重甲吃不住两炮是真的夸张。