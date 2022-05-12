盐与献祭狩猎法师怎么玩 狩猎法师有什么机制

2022-05-13 09:15:21 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭狩猎法师是游戏中的玩法之一，这个机制比较特殊很多玩家都不清楚怎么玩，下面就为大家分享盐与献祭狩猎法师玩法攻略。

盐与献祭狩猎法师玩法攻略

有点类似于怪物猎人跑区的设定，一般是打跑3次之后，法师就不跑了变成boss战，并继承跑区时的血量，如果这一次没打过，复活之后再来法师的血量就补满了。首先这个玩法没什么大问题，但细节的处理缺很严重，首先是引导问题，法师每次逃跑后只能依靠能量辨别方向，首次遭遇还好，从第二次开始连指引都没有了，只有boss消失时那转瞬即逝的流动方向，但万一因为处理小怪而没有看清，接下来就有的你跑的，虽然位置基本上是固定的，但这一点明显与你依靠重复击杀法师刷材料做装备的怪猎玩法背道而驰。