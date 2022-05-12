盐与献祭法师剑杖怎么选 法师剑杖选什么好

2022-05-13 09:11:28 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭是一款横板动作游戏，游戏中的难度较大，玩家可以利用法杖的远距离放魔法来攻击敌人，下面就为大家分享盐与献祭法师剑杖选择。

盐与献祭法师剑杖选择推荐

剑杖随意，推荐冰和雷，一个有击退效果，一个有aoe；远程武器就冰引导杖就行。装备随便穿，最好保证50％负重以下，此时翻滚最流畅，然后似乎是50％-75％中等，超过75％就会明显迟钝。