艾尔登法环入侵打架装备怎么搭配 老头环入侵技能怎么选

2022-05-13 09:08:14 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环入侵战斗是游戏中的玩法之一，入侵将面对其他玩家开始决斗，那么艾尔登法环入侵战斗怎么配装？一起来看看吧。

艾尔登法环入侵战斗攻略

常用的技能

1.巨剑+狮子斩：描准勾主,一看到他要做前摇不算太短的动作就劈下去,120区间90%的人可以一击秒

2.拒绝/重力：悬崖害人摔死超爽

3.荷莱露的撼地：狭窄处好用

4.炎击：圣树某个点龟起来好用

5.飞刀：丝血时做终结,或是看到有人爬梯就射

6.恶兵勾剑+冰枪：遇到大盾侠时拿出来

7.黄金树屁股攻击：百智前的电梯可拿出来玩

8.狗步：快被打爆时逃跑用

配装

1.武器：大部分用火焰变质

2.护符：大山羊,大壼众武,壼哥碎片,火对蝎

3.灵药：铅化硬/带火破

4.防具：好看为主,强韧度至少要51