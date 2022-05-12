艾尔登法环亚人柏克支线任务怎么做 老头环亚人柏克支线怎么触发

艾尔登法环亚人柏克是游戏中的重要npc，玩家和他对话能触发支线任务，但是需要完成前置条件，下面就为大家分享艾尔登法环亚人柏克支线攻略。艾尔登法环亚人柏克支线任务攻略从赐福「亚基尔湖北方」的望远镜往东边走听到求救声，攻击棕色灌木解除拟态，出现NPC亚人柏克，与他交谈可获得「蘑菇×10」。前往海岸洞窟，

2022-05-12 | 0