盐与献祭开荒怎么玩 开荒什么武器好用

2022-05-12 09:16:08 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭是一款很版动作游戏，游戏的难度和魂系列一样难度较高，那么盐与献祭新手开荒怎么打？一起来看看吧。

盐与献祭开荒攻略

1.加点除了加自己想玩的武器执照外，记得优先点出神圣字符和奥术一级执照，方便使用不同武器的战技，视具体武器要求也可点出二级执照，非法系不建议点更高。

2.每过一段剧情，推掉一些boss后可以和马夫对话，可以获得装备和姿势。

3.指挥官的传言聊天可以告诉你一些未完成的要素在地图的哪片区域，减少耗费自己脑细胞。

4.裹尸布联盟可直接换到五级的镰刀和匕首，换购道具推图过程中就可拿到大于5个，不需要做任务，想玩这两种武器的吧友可以考虑，至于武器强度暂未有全武器数据所以不好说。

5.打完boss获得大量盐后，其实大部分地图在唯一的传送石碑附近都有捷径，小心点先去开捷径然后回火鸡场升级，再传送回来到之前的位置继续推图。

6.各个饰品重复效果增益递减大概有80%，所以不建议带同效果饰品，包含所有的项链戒指匕首都递减。

7.喜欢重武器如大剑大锤大刀的吧友有闲情可以刷个加攻速的传说圣物，可以有效加强你的重武器游玩体验。

8.非冠名的法师任务会送已经升级过的头盔，有需求想多些免伤属性或喜欢头盔样式的暖暖玩家可刷，毕竟一周目基本不会有人自己去升级护甲的吧，另外本代法师boss应该有20+，给讨厌法师战的吧友一剂预防针。

9.大锤和一代一样是很好用的推图武器，高削韧高基础攻击，跳跃重击多段伤害，打大型敌人爽歪歪，甚至不需要点多少力量也有高面板。

10.补充一个萌新建议，一定要养成随手采摘采矿的好习惯，不然等你死多了后连血瓶都补充不够会让你难受到死。

11.多用跑攻模组，出手快后摇小体感还有削韧加成，加上小段位移，会让你安全很多。

12.前期加点意志，做些加速回耐的饰品可有效改善前期体验，另外和一代一样翻滚后回耐率会高于攻击后，善用这一机制让你更加灵活。

13.陷阱种类比盐1多了很多，伤害高的同时经常伴有击飞到人堆，跌落伤害等效果，请擦亮双眼步步为营。

14.远程武器的瞄准射击可在设置里修改一键操作，不需要瞄准后再按键发射。