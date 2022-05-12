盐与献祭怎么联机 线上联机怎么玩

2022-05-12 09:11:11 来源：互联网 编辑：佚名

盐与献祭游戏中有线上联机系统，玩家能和自己的小伙伴一区玩，那么盐与献祭线上联机有什么机制？下面就为大家介绍一下。

盐与献祭联机机制介绍

1：双人同行 类似盐1本地合作模式采用符号密码双人可以互相拉死了也可以一起回篝火，火鸡场也可以一起回去体验等同于1代本地合作但是两个人两个屏幕所以体验超级加倍 双人同行也分房主和加入房间 但是连进来之后两人有相同的权限都可以开门开机关开boss坐篝火拿关键道具。

和仁王2的常事同行一致 双人同行在火鸡场传送门右边的任务板选择暗号后进行建房/加入。

1类型联机不能被入侵似乎连了俩小时也没被入侵。

下面的发生联机时会被入侵(比如召唤太阳)。

2~6灵体类型

2：太阳哥哥 遇到npc之后解锁 可以在任务出发的传送门解锁 ， 帮火主打完boss/巫师即可完成任务拿到誓约道具。

2.1普通百灵 好像有个道具可以直接搜索需要帮助的进行匹配?

3：暗月 索哥npc会给你个道具类似暗月挂上就可以出警帮忙干入侵的人。

4：红灵入侵 捏眼球入侵和黑魂红灵一致目标是击败火主。

5：紫灵入侵 (文本是抢在世界主之前拿到什么东西)是与野怪和世界主敌对的入侵 去火鸡场地下的背叛者区域解锁。

6紫灵匹配 通过火鸡场地下背叛者区域的传送门最后一个选项进入(和太阳匹配的位置一样)。

7~9火主操作

使用特殊道具 接触 受印状态(类似捏余火)变为火主。

火主可以拉太阳 拉太阳之后可以被入侵 可以被入侵时被动召唤暗月。

应该也可以被紫灵入侵 但是我还没入侵到过人可能大伙都在开荒。

7：有个类似干缩手指的东西 用了可以主动召唤红灵入侵。

8：一个道具用了可以召唤太阳帮打boss。

9：有个道具可以清空被入侵cd。

联机合作应该是两人 算上入侵就是3人。

还未见4人局目前，先简单列在这毕竟楼主也才到第二个boss。

顺便还有魂经典动作 下指，入侵钻怪堆马拉松一气呵成。